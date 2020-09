NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

MILAN - BOLONJA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Neće Milan ni ove sezone unositi strah u kosti rivalima svojom pojavom, ali bi mogao da bude ozbiljan kandidat za plasman u Ligu šampina, što je uostalom i cilj na San Siru ove sezone. Ekipa Stefana Piolija na pravi način je otvorila sezonu u Seriji A pošto je na svom terenu preslišala Bolonju i stigla do zasluženih bodova.

OPŠIRNIJE OVDE.

VULVERHEMPTON - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:3

Mančester Siti je dobio produženi odmor, ali je u drugom kolu prikazao da kad hoće – može sve. Samo što još ne može da odigra svih 90 minuta u istom ritmu. A i takav, uspeo je da na vrućem gostovanju kod Vulverhemptona pobedi sa 3:1.

OPŠIRNIJE OVDE.

ŠAMROK - VOTERFORD (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 6:1

Rapsodija u Dablinu. Šamrok je samleo četvrtoplasirani Voterford i naneo mu osmi uzastopni prvenstveni poraz u međusobnim duelima. Posle blickriga od 41. do prvog minuta nadoknade uvodnog dela igre, bilo je jasno da povratka za goste nema.

OLBORG – HORSENS (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Efikasnost im nije bila osnovna vrlina ni prošle sezone, deluje da će se trend ponoviti i u aktiuelnoj. Ipak Olborg je uzeo ceo plen protiv Horsensa rivala kojeg je treći put zaredom pobedio bez primljenog gola. Uprkos tome što je u prethodna dva međusobna meča pobeđivao rivala 5:0 i 4:0, Olborg se ipak raduje prvoj pobedi u novoj sezoni.

SERKL BRIŽ – SENT TROJDEN (tip 1, kvota 2,30) rezultat 3:0

Porazi od Kortrajka, pa od Anderlehta, oba bez postignutog gola. Ali naplatio je Serk Briž sve to protiv Sent Trojdena, tima koji mu poprilično leži ako je suditi po duelima koje su igrali u prethodnoj deceniji. Ekipa Pola Klemona nije stala posle poništenog gola iz devetog minuta. Naprotiv, jače je pritisnula papučicu za gas i rešila pitanje pobednika do 31. minuta – na kraju 3:0.

OPŠIRNIJE OVDE.

LILESTREM - KONGSVINGER (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Domaćin nastavlja seriju nepobedivosti. Deveti put zaredom Lilestrem nije izgubiou drugom rangu Norveškog fudbala. Autsajder Kongsvinger se dobro branio i odlolevao do 84. minuta. Međtim, načeo ga je Knudsen, a dokusurio sigurdson za treću uzastopnu pobedu Kanarinaca.

PIRAMIDS – HARAS (tip 1, kvota 1,50) rezultat 1:0

Piramids pokazuje da se oporavio od mini niza od tri poraza i sada se namerio da vezuje isključivo pobede. Posle Vadi Degle pao je i Haras minimalnim rezultatom, pa su pomenuti rivali nastavili trend međusobnih utakmica na mali broj golova.

UTREHT II – NAC BREDA (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 0:2

NAC Breda na početku Erste divizije deluje kao zahuktali voz koji lomi sve što mu se nađe na putu. Maksimalan učinak posle četiri runde uz gol razliku 12:2. Nova žrtva je Jong Utreht koji je još i dobro prošao na domaćem terenu. Breda je dva puta bila precizna iz sedam udaraca u okvir protvničkog gola.

PRECRTANO

FENERBAHČE - HATAJ (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Hataj je hit turskog fudbala, a Super lig ponovo preti da postane jedan od najisteresantnijih šampionata na Starom kontinentu. Novopečeni prvoligaš je posle pobede nad Bašakšehirom uspeo da odoli Fenerbahčeu u gostima, iako je u finišu igrao sa devetoricom igrača.

OPŠIRNIJE OVDE.

BOHUM – ST. PAULI (tip 1, kvota 1,75) rezultat 2:2

Cvajta je po običaju bila nepredvidiva. Može neko da vodi sa 2:0, kao danas Bohum sve do 84. minuta, ali to ne znači da će i da pobedi. Demonstrirao je Sankt Pauli koji je sa dva gola u razmaku od samo 90 sekundi stigao do 2:2 i izbegao poraz na koncu prvog kola druge lige Nemačke.

OPŠIRNIJE OVDE.