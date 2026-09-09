Kako Zvezda može da čuva Mihaila Ristića...

Skroz neočekivano, srpski šampion je dobio period za dodatno uigravanje i podizanje ličnih performansi, jer neće igrati u dva elitna UEFA takmičenje. Do 15. oktobra ima dovoljno vremena i da Mihailo Ristić uhvati ritam i postane ozbiljan adut.

Kada je dolazio niko nije sporio njegov ozbiljan kvalitet, i sposobnost da igra na više pozicija u timu. Posebno, kod Alberta Rijere. Ali na ozbiljan oprez terala je istorija povreda momka sa one strane Drine. Jer u poslednje četiri godine Ristić je propustio 347 dana takmičarskog ritma zbog brojnih povreda (podaci sa transfermarkta). Otuda su se čule informacije oko najvećeg srpskog stadiona da je Crvena zvezda ozbiljno proveravala optimalno stanje Mihaila Ristića. Znatno intenzivnije nego Bambe Nijanga koji je prethodno pao medicinske testove u Laciju.

Imao je u poslednje četiri godine Mihailo Ristić problema sa Ahilovom petom, listom, kontuzijom kostiju, kidanjem mišićnog vlakna, kolenom, zadnjom ložom... Koštale su ga povrede nesumnjivo bolje karijere, iako je Ristić skupio ozbiljan broj mečeva u ligama petice. Sa akcentom na vreme u Monpeljeu kada je igrao zaista na ozbiljnom nivou.

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Tačno je da postoji problem uigravanje u tek započetom procesu Alberta Rijere, i da se neuigranost svih linija tima vidi sa poslednjeg sprata Beograđane. Ali je Mihailo Ristić jedan od onih igrača koje crveno-beli mogu da doziraju i čuvaju. Posebno, što su napravili zalihu u odnosu na Partizan (istina Vojvodina je i dalje bodovno konkurentna).

21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)

Ristić će Rijeri najviše biti potreban za mečeve u Evropi. Kada govorimo o domaćem prvenstvu, Crvena zvezda će morati da bude prilično obazriva. Igračima sa istorijom povreda veštački tereni mogu da budu ozbiljan problem. Počev od Surdulice gde srpski šampion gostuje u četvrtak Radniku, pa sve do Pančeva. I tamo će Crvena zvezda igrati vrlo brzo.

Moraće Rijera da bude pažljiv sa njim, ukoliko želi da eksploatiše njegovu levu nogu i na proleće u Evropi.