Rijera nije pustio Elšnika u Emirate

„Pred kraj prelaznog roka stigla je ponuda za mene, ali mi nije dozvolio da odem. Razumem to, jer sam njegova produžena ruka na terenu. On je onaj tip trenera koji kaže da je ovde da nas učini boljim i da će, u pravom trenutku, on biti taj koji će nas „šutnuti“ kroz vrata ka većim i boljim stvarima“, pričao je Elšnik.

Slična stvar se dogodila i prošlog leta, Slovenac je bio maltene jednom nogom u Trabzonu, a na kraju je, ipak, ostao na Marakani. Elšnik nije razočaran što je i ovog puta ostao u Zvezdi.

„Bila je to ponuda koja bi bila bolja finansijski, mada je fudbalski aspekt drugo pitanje. I dalje imam ambicije na visokom nivou“, ističe slovenački vezista.

Elšnik je počeo treću sezonu u Crvenoj zvezdi, iza sebe ima dve osvojene duple krune.