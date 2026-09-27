Srbija u drugom šeširu: Kako bi na današnji dan izgledao žreb za kvalifikacije za EP

Žreb za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo održaće se 6. decembra, kada se završi Liga nacija i kada bude potpuno jasno ko će biti u kojem šeširu. A, već postoje predikcije kako bi ti šeširi izgledali na današnji dan.

U toj predikciji je Srbija, dakle, u „ćupu dva“, gde bi pored nje bile i Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Ukrajina, Austrija, Švedska, Severna Irska, Škotska, Poljska i selekcija takozvanog Kosova. Sa njima Orlovi ne bi mogli da se sretnu.

Najjače društvo, odnosno prvi šešir, činili bi: Španija, Francuska, Portugalija, Holandija, Norveška, Engleska, Belgija, Nemačka, Grčka, Danska, Hrvatska i Italija.

U trećem šeširu bili bi: Mađarska, Slovenija, BiH, Republika Irska, Rumunija, Izrael, Gruzija, Makedonija, Slovačka, Albanija, Crna Gora i Island.

Četvrti šešir činili bi: Finska, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Belorusija, Luksemburg, Farska Ostrva, Kipar, Estonija, Letonija, Moldavija, San Marino.

I na kraju u petom šeširu, u kojem će biti samo šest selekcija, bile bi: Malta, Litvanija, Azerbejdžan, Gibraltar, Andora i Lihtenštajn.