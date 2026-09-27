(©MN Press)
(©MN Press)

Srbija u drugom šeširu: Kako bi na današnji dan izgledao žreb za kvalifikacije za EP

Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 13:24

Na šampionat direktno idu pobednici grupa i osam drugoplasiranih

Porazom od Grčke na Marakani (1:2) Srbija je sama sebi dobrano skresala šanse da se domogne jednog od prva tri mesta u grupi Lige nacija i samim tim prvog šešira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Daleko je realnije da Orlovi u kvalifikacije krenu iz drugog šešira, a to već dobro otežava put do šampionata. Podsećanja radi, Srbija je tu poziciju na žrebu imala i u trci za prethodnji Mundijal, pa je završila kao treća, iza Engleske i Albanije.

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Žreb za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo održaće se 6. decembra, kada se završi Liga nacija i kada bude potpuno jasno ko će biti u kojem šeširu. A, već postoje predikcije kako bi ti šeširi izgledali na današnji dan.

U toj predikciji je Srbija, dakle, u „ćupu dva“, gde bi pored nje bile i Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Ukrajina, Austrija, Švedska, Severna Irska, Škotska, Poljska i selekcija takozvanog Kosova. Sa njima Orlovi ne bi mogli da se sretnu.

Najjače društvo, odnosno prvi šešir, činili bi: Španija, Francuska, Portugalija, Holandija, Norveška, Engleska, Belgija, Nemačka, Grčka, Danska, Hrvatska i Italija.

U trećem šeširu bili bi: Mađarska, Slovenija, BiH, Republika Irska, Rumunija, Izrael, Gruzija, Makedonija, Slovačka, Albanija, Crna Gora i Island.

Četvrti šešir činili bi: Finska, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Belorusija, Luksemburg, Farska Ostrva, Kipar, Estonija, Letonija, Moldavija, San Marino.

I na kraju u petom šeširu, u kojem će biti samo šest selekcija, bile bi: Malta, Litvanija, Azerbejdžan, Gibraltar, Andora i Lihtenštajn.

Jako bitna informacija je da za razliku od prethodnog Evropskog prvenstva, kada su direktno išli prvi i drugi iz svake grupe, ovog puta automatski plasman na šampionat obezbediće prvoplasirani i osam drugoplasiranih, dok će ostali igrati baraž.

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