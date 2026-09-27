Tata više nije tu, ali Broni ne mora da brine

Posle priča o nepotizmu i Lebronovom guranju preko uticaja na upravu da zaigra sa sinom u istoj ekipi - što mu je bio san i zbog čega je uopšte nastavio da igra - deluje da je kroz ove dve sezone makar na trenutke Broni pokazao da jeste NBA igrač i da nije tu samo zbog oca. Zna da igra dobru odbranu, može da bude i organizator igre, za nekoliko minuta na parketu sasvim solidno.

19.00 (1,20) Olimpijakos (19,00) PAOK (5,00)

Zato će ga Džej Džej Redik zadržati u ekipi, što je potvrdio u izjavi za "ESPN LA 710".

"Broni, to je dobar igrač. Dobar je košarkaš, potreban nam je. Svima nam je drago što igra za nas i meni je drago što ću ga trenirati i ove sezone", kratak i jasan je bio šef stručnog štaba Lejkersa.

Makar ne mora da brine Broni, koji ima ugovor na još dve godine. Potpisao ga je kada je bio novajlija na 7.900.000 dolara, a sledeće sezone Lejkersi imaju timsku opciju vrednu 2.500.000 dolara.

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Što se tiče brojki, u prvoj sezoni je imao ograničenu ulogu, odigrao je 27 utakmica i postizao 2,3 poena po meču za 6,7 minuta na terenu, uz šut iz igre od 31,3 odsto i 28,1 odsto za tri poena. U drugoj sezoni je napredovao, odigrao je 42 utakmice i imao prosek od 2,9 poena za 8,9 minuta, dok je popravio šut iz igre na 40,9 odsto, a za tri poena na 38,6 odsto.