BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NEMAČKA - GRČKA (tip 1, kvota 1,47) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Posle uzbudljivog meča sa Holanđanima i remija (1:1), Nemci su ove večeri domaćini Grčkoj. Izabranici selektora Jirgena Klopa su po tradiciji favoriti, iako je Grčka ohrabrena posle pobede u Beogradu nas Srbijom od 2:1. Grci su bez pobede nad Nemcima, u deset utakmica Nemačka je pobedila sedam puta dok je tri puta bilo nerešeno. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

DANSKA - VELS (tip 1, kvota 1,38) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Uzburkana je atmosfera u taboru Danaca posle poraza u meču sa Norveškom (2:3). Izabranici Brajana Rimera od početka godine imaju dve pobede, dva poraza i remi. Velšani koje sa klupe predvodi Kreg Belami su u još slabijoj formi, na poslednjih pet utakmica imaju tri poraza i dva remija.

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SRBIJA - HOLANDIJA (tip 2, kvota 1,43) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Orlovi se nalaze u teškom momentu, posle četiri poraza na poslednjih pet utakmica, a ove večeri izabranici selektora Veljka Paunovića domaćini su Holandiji, koja je u prvom kolu A Lige nacija odigrala 1:1 sa Nemačkom. Tim Ćavija Ernandeza je favorit, na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima Lale imaju dve pobede, dva remija i jedan poraz na penale.

AUSTRIJA - TZV. KOSOVO (tip 1, kvota 1,58) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Momci selektora Ralfa Rangnika su odlično započeli novi ciklus takmičenja u B Ligi nacija. U prvom kolu su pobedili reprezentaciju Izraela sa 3:1 i biće svakako favoriti i u susreti sa tzv. Kosovom, iako su gosti pre nekoliko dana savladali Republiku Irsku sa 1:0. Zanimljivo je da Austrija kao domaćin ima pobedu na pet poslednjih utakmica u svim takmičenjima.

MALTA - LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,25) - početak 18.30

Prijateljski tim dva tima. Reklo bi se da je Malta u dobroj formi posle dve uzastopne pobede. U junu su bili bolji od Azerbejdžana (2:0), dok su na startu D Lige nacija pre nekoliko dana savladali Andoru sa 2:1. Gosti su u lošem nizu od četiri uzastopna poraza.

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