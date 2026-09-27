Aruabarena i Boka pred izazovom, ide im dobro, ali Rasing je stara boljka

Boka je u prethodnim kolima eliminisala Himnasiju Esgrimu (2:0), Sarmijento (2:0) i Velez Sarsfild na penale sa 4:3 pošto prethodno nije bilo golova. Na drugoj strani, Rasing je na 14. mestu u Zoni B Klausure, ispao je u grupnoj fazi Kopa Sudamerikana i izgubio čak šest od 12 mečeva od sredine jula.

22.00: (4,00) Rasing (3,25) Boka Juniors (1,90) MOZZART RELAX

U Kupu Argentine, Rasing je bio siguran, pošto je eliminisao Himnasiju iz Mendoze sa 1:0, Defensu Hustisiju sa 4:1 i Belgrano sa 2:1.

Zanimljivo je da Rodolfo Aruabarena još nije uspeo da pobedi Rasing kao menadžer Boke Juniors. Izgubio je tri meča i jednom izvukao remi, ali sada je sve drugačije jer se igra jedna utakmica.

Otkako se vratio na klupu Boke Juniors, Aruabarena je vodio tim na 18 mečeva sa devet pobeda, sedam remija i samo dva neuspeha, ali tu je taj niz od 14 mečeva bez poraza, sa sedam pobeda i isto toliko remija.

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Ipak, neće samo trener Boke biti na iskušenju, izazov je jednak i za njegove izabranike koji ne znaju za pobedu nad Rasingom na poslednjih šest mečeva. Poslednji put Boka je pobedila 10. marta 2014. kada je bilo 4:2. Takođe, Boka je slavila samo jednom u poslednjih deset susreta sa ekipom iz Aveljanede.

Dobra vest za Aruabarenu je što će večeras moći da računa na Airtona Kostu i Rodriga Batalju koji su se oporavili posle povreda, dok se Leonel Flores vratio posle tri treninga koje je imao sa reprezentacijom Argentine.

Na drugoj strani, u taboru Rasinga, oporavio se desni bek Jezekijel Kanavo, ali je loša vest povreda napadača Lautara Dijaza. Očekuje se da će ga u napadu zameniti Tomas Konešni, koji će igrati u tandemu sa Adrijanom Martinezom, mada je u kombinaciji i Kolumbijac Duven Vergara. Za očekivati je da trener Huan Pablo Vojvoda izvede istih 11 koji su pobedili Sarmijento pre osam dana sa 3:1. Tada je igrao sa trojicom štopera.

"Imamo tim koji se lako adaptirao na igru sa trojicom štopera i koji je bio dobar u defanzivi. Naša igra u građenju napada se nije mnogo promenila, jer Lionel Perez nije morao mnogo da se vraća nazad. Tražili smo načine da mu doturimo loptu što je moguće češće i stvorimo situacije u kojim se on osećao sigurno. Uspeli smo to kombinujući sa bekovima i direktnijim stilom igre, izazivajući više direktnih duela sa Maraviljom", rekao je Vojvoda.

KUP ARGENTINE, ČETVRTFINALE

Nedelja

22.00: (4,00) Rasing (3,25) Boka Juniors (1,90) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama