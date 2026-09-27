Matine nedoumice: Nikada nisam osvojio Premijer ligu, ili možda jesam?

Znali su tačno šta rade u Mančester Sitiju, bavili su se finansijskim malverzacijama i na konto njih postizali uspehe. Stvari vezane za teren niko im ne umanjuje, ali da li bi njih bilo da nisu kršili propise i da nisu trošili više no što bi smeli? Malo verovatno.

Jer, drugačije bi im izgledao tim, a onda bi, možda, drugačije u nekim sezonama igledao i poredak u Premijer ligi. Podosta je onih koji bi sada da isteraju pravdu. Mančester junajted, Liverpul, Arsenal i Totenhem mogli bi da podnesu kolektivnu tužbu, a igrači koji su u proteklom godinama za njih igrali čekaju rasplet sudskog procesa, naročito oni koji su bili u ekipama koje su ponele zvanje vicešampiona.