Matine nedoumice: Nikada nisam osvojio Premijer ligu, ili možda jesam?
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 12:35
„Ovo sa Sitijem direktno utiče na mene“, kaže Španac
Znali su tačno šta rade u Mančester Sitiju, bavili su se finansijskim malverzacijama i na konto njih postizali uspehe. Stvari vezane za teren niko im ne umanjuje, ali da li bi njih bilo da nisu kršili propise i da nisu trošili više no što bi smeli? Malo verovatno.
Jer, drugačije bi im izgledao tim, a onda bi, možda, drugačije u nekim sezonama igledao i poredak u Premijer ligi. Podosta je onih koji bi sada da isteraju pravdu. Mančester junajted, Liverpul, Arsenal i Totenhem mogli bi da podnesu kolektivnu tužbu, a igrači koji su u proteklom godinama za njih igrali čekaju rasplet sudskog procesa, naročito oni koji su bili u ekipama koje su ponele zvanje vicešampiona.
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Zvezde su, nakon toga da je Mančester Siti proglašen krivim po 114 od ukupno 115 optužbi, počečele da se oglašavaju. Rio Ferdinand likuje nad sudbinom Građana i očekuje da im budu oduzete titule, te tako da profitira. Neki drugi iz Mančester junajteda su umereniji…
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Juče se David de Hea zapitao: „Pa... Hajde da pričamo. Koliko sam onda ja titula Premijer lige osvojio?“
Zvanično ima jednu, a mogao bi još tri. Sve zavisi od toga kakva će biti konačna odluka. Mančester Siti će se žaliti.
Negoduje i Huan Mata. Dugo je sa Davidom de Heom delio svlačionicu, ali on, za razliku od sunarodnika, nikada nije bio prvak Engleske. Nije po trenutnom, a možda će biti.
„Zapravo, to direktno utiče na mene“, rekao je Huan Mata i dodao:
„Imao sam sreće da odigram toliko utakmica i osvojim neke trofeje, ali nikada nisam osvojio Premijer ligu, ili možda jesam?“
Video je Rodrijevu izjavu i jasno mu je šta misli, ali…
„Naravno da je fer ono što je Rodri rekao, sa titulama osvojenim na terenu i mislim da smatra da su bili bolji tim na terenu, ali ko kaže da je to ispravno?“