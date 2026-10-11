Rijera odstranio Kataija iz tima

Katai nije putovao u Kragujevac, iako je uredno trenirao tokom prvenstvene pauze, a ako Rijera ostane dosledan, neće putovati ni na prvi meč Lige konferencije protiv Lugana.

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Kada je reč o trenerskom opusu Alberta Rijere, ništa novo. Voleo je španski stručnjak i u Celju i u prethodnim klubovima da udari na najbolje i tako napravi novu podelu u svlačionici. Biće zanimljivo videti na koji način će se odvijati ovaj slučaj narednih dana.

Katai je simbol uspešne Crvene zvezde, bez sumnje najbolji fudbaler srpskog šampiona u ovom veku. Mnogo, mnogo više od fudbalera. Ima veliki kredit kod navijača i kompletne zvezdaške javnosti.

Sa druge strane, Rijera je pokazao da voli da bude autoritet broj jedan u svlačionici. Pokazao je spremnost da promeni DNK Crvene zvezde i značajno podmladi startnu postavu. Kako se može čuti, Katai je vest o suspenziji na dve utakmice primio mirno. Ubeđen je da ništa loše nije uradio i da je uvek bio primer mlađim snagama kako treba trenirati i ponašati se.

Trenutno je puklo između Kataija i Rijere, ali to ne znači da su niti do kraja popucale. Uostalom, plan je da se Magiko vrati u takmičarski tim posle gostovanja Luganu.