Rijera odstranio Kataija iz tima

Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 13:05
Najbolji fudbaler Crvene zvezde u ovom veku kažnjen je zbog ponašanja posle izmene u duelu sa niškim Radničkim i interno suspendovan na dve utakmice
Zvanično obrazloženje bila je povreda, baš kao u slučaju Mirka Ivanića, međutim, prema saznanjima Mozzart Sporta, trener Crvene zvezde Albert Rijera odstranio je najboljeg fudbalera srpskog šampiona u 21. veku Aleksandra Kataija iz takmičarskog tima na određeno vreme.
Razlog je, bar na prvo čitanje, opšte mesto. Navodno, Rijera je odlučio da Kataija „ohladi” za dve takmičarske utakmice zbog podrivanja autoriteta u svlačionici. Prema pojedinim informacijama oko srpskog šampiona, Španac nije bio zadovoljan kako je Magiko reagovao na izmenu u susretu sa niškim Radničkim. Tada je, uoči reprezentativne pauze, Katai odigrao 60 minuta i potom prepustio mesto Mirku Ivaniću.
Izabrane vesti
Katai nije putovao u Kragujevac, iako je uredno trenirao tokom prvenstvene pauze, a ako Rijera ostane dosledan, neće putovati ni na prvi meč Lige konferencije protiv Lugana.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Kada je reč o trenerskom opusu Alberta Rijere, ništa novo. Voleo je španski stručnjak i u Celju i u prethodnim klubovima da udari na najbolje i tako napravi novu podelu u svlačionici. Biće zanimljivo videti na koji način će se odvijati ovaj slučaj narednih dana.
Katai je simbol uspešne Crvene zvezde, bez sumnje najbolji fudbaler srpskog šampiona u ovom veku. Mnogo, mnogo više od fudbalera. Ima veliki kredit kod navijača i kompletne zvezdaške javnosti.
Sa druge strane, Rijera je pokazao da voli da bude autoritet broj jedan u svlačionici. Pokazao je spremnost da promeni DNK Crvene zvezde i značajno podmladi startnu postavu. Kako se može čuti, Katai je vest o suspenziji na dve utakmice primio mirno. Ubeđen je da ništa loše nije uradio i da je uvek bio primer mlađim snagama kako treba trenirati i ponašati se.
Trenutno je puklo između Kataija i Rijere, ali to ne znači da su niti do kraja popucale. Uostalom, plan je da se Magiko vrati u takmičarski tim posle gostovanja Luganu.