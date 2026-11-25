I za menadžera Marka Robinsa, ovo je veliki izazov. Nekadašnji fudbaler Mančester Junajteda, najpoznatiji je po tome što je u sezoni 1989/90 u FA Kupu golom protiv Notingem Foresta, bukvalno spasao posao Aleksu Fergusonu na klupi ekipe sa Old Traforda. Ali Robins želi mnogo više od pukog sećanja, iako je kao igrač sa Junajtedom osvojio četiri trofeja. Ulazak sa Stoukom u Premijer ligu, bio bi kruna trenerske karijere koju je počeo još 2007. na kormilu Roterama.

Od tada, vodio je Barnsli, Koventri, Hadersfild, Skantorp i Koventri, sa kojim je u sezoni 2019/20 bio najbolji u Diviziji 1, pre nego što je prvog januarskog dana 2025. postao menadžer Stouka.

21.00: (2,05) Stouk (3,60) Milvol (3,45)

Reklo bi se da je bilo potrebno da prođe punih 18 meseci pre nego što je počela da se oseća ta nova, pozitivna energija. Stouk je dugo tražio svoj identitet, a od početka septembra ove godine, ekipi je krenulo i u poslednjih 13 utakmica u Čempionšipu, izgubio je samo jednom, uz dva remija i deset pobeda.

U večerašnji okršaj sa Milvolom, Stouk ulazi sa treće pozicije i ima priliku da posle ovog kola bude drugi.

"Još smo u procesu razvoja, ali pokazali smo kvalitet protiv različitih protivnika. Pre svega, rekao bih da smo u proteklom periodu bili veoma dobri. Intenzitet, hrabrost, momci su pokazali sve što sam tražio od njih. I imamo sjajnu podršku, navijači veruju u ovaj tim. To je zaista dobar osećaj, pre svega za igrače", kaže Robins.

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Četiri poraza ove sezone stigla su od ekipa koje su u samom vrhu, Svonsija, Sautemptona, Vulverhemptona i lidera Midlsbroa. To naravno postavlja pitanje da li su zaista spremni za ono najviše, ali Robins veruje da nijedan cilj nije nedostižan. Uostalom, niko u upravi i među navijačima, pre početka sezone nije ciljao najviši plasman.

"Uvek stremite zvezdama i to je normalno, nadajući se da ćete uspeti da skinete neku sa neba. Naš cilj pre početka sezone je bio da se plasiramo među osam najboljih. O promociji se trenutno ne priča, plej-of je realnija varijanta, ali važno je da nastavimo u ovom stilu", zaključio je Robins.

Potersima u goste stiže Milvol, koji ima dosta problema sa povredama. Ekipa je u padu u odnosu na prošlu sezonu kada je bila u samom vrhu. Tim Aleksa Nila je izgubio četiri i dobio samo jedan meč u poslednjih pet.

Zek Stardž je isključen u porazu od Kvins Park Rendžersa (1:0), a neće igrati ni Filip Maršal, Tristan Krama, Rajan Leonard i Matis Servais. Luk Kundl se oporavio pošto je bio bolestan, dok šansu da zaigraju imaju u Roman Eze i Džoš Koburn koji su začelili manje povrede. Mihailo Ivanović je u kombinaciji pošto je na prošlom meču ušao sa klupe i odigrao poslednjih 13 minuta.

ČEMPIONŠIP, 17. KOLO

Utorak

Kardif - Preston 0:4 (0:2)

/Smol 27, Divajn 32, Moran 63, Hjuz 69/

Čarlton - Linkoln 4:0 (2:0)

/Rankin Kostelo 8, Mesik 13, Kembel 48, Liburn 90+4/

Bristol Siti - Reksam 1:1 (0:1)

/Pring 51, Voral 7/

Norič - KPR 1:1 (0:1)

/Musaba 48 - Vejl 41/

Midlsbro - Svonsi 2:1 (1:1)

/Park Heris 9, Lankšir 54 - Opoku 22/

Portsmut - Vest Hem 1:0 (1:0)

/Bejli 31/

Šefild Junajted - Sautempton 1:1 (0:1)

/Pek 90 - Dobin 10/

Vulverhempton - Derbi 3:0 (1:0)

/Armstrong 29, 76, Mane 74/

Sreda

20.45: (2,50) Votford (3,45) Blekburn (2,70)

20.45: (3,50) Bolton (3,80) VBA (1,95) MOZZART RELAX

20.45: (2,90) Barnli (3,60) Birmingem (2,30)

21.00: (2,05) Stouk (3,60) Milvol (3,45)

*** kvote su podložne promenama