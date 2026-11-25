Kako je mogao, dobro je prošao. Razlog je taj što je priznao krivicu, ali u obzir je uzet niz drugih olakšavajućih okolnosti. Sudija Kirsti Olman uzela je u obzir činjenicu da ranije nije osuđivan, zatim da pre tog hapšenja nije imao nijedan saobraćajni prekršaj. Pomoglo mu je i to što se pokajao, ali i to što učestvuje u humanitarnom radu i stipendiranju.

I ne samo to, nego i obraćanje službama za dobrovoljno lečenje. Proveo je 12 dana u centru za odvikavanje, što su na sudu posebnoi vrednovali.

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Zanemarivao je bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, pa mu je izrečena dvogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilo. Takođe će ponovo morati da polaže vozački ispit, kako bi na legalan način njime mogao u budućnosti da upravlja.

Rahim Sterling je doživeo udes krajem maja, a od prvog dana jula je bez angažmana. Tada mu je istekao ugovor sa Fajenordom. Epizoda u Holandiji bila je neslavna, a prethodno je igrao za Čelsi, Arsenal, Mančester Siti i Liverpul.