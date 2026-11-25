U emisiji "Willard & Dibs" na radiju "95.7 The Game", Stiv Ker je detaljno objasnio zbog čega misli da je moderni Denis Rodman . "Pre svega, on je najbolji defanzivac kojeg sam ikada gledao, a u ligi sam gotovo 40 godina. Kada se vratite na naše šampionske sezone i pogledate Drejmonda Grina u najboljim igračkim danima, shvatite da je on moderni Denis Rodman. On menja sve načinom na koji igra odbranu, svojim razmišljanjem i energijom. Kada se prisetite njegovih najboljih dana, setite se i kakav je uticaj imao u napadu, koliko je bio brz, koliko puta je pokretao tranziciju i stvarao prilike za svoj tim. Mislim da je u sedmoj utakmici finala NBA lige 2016. godine imao 34 poena i 17 skokova" , kaže Ker.

I jeste, tokom karijere je izgradio status jednog od najboljih defanzivaca u istoriji košarke. Iako je za relativno niskog krilnog centra, Grin je dominirao, igrao čak i centra u niskim petorkama, čuvao najbolje protivničke petice, generalno bez njegove odbrane, teško da bi Golden Stejt imao (svih) četiri šampionske titule.

Grin je u sezoni 2016/17 proglašen za najboljeg defanzivca NBA lige. Pet puta je izabran u najbolju defanzivnu petorku takmičenja, dok je još četiri puta bio deo druge najbolje defanzivne petorke.

"Mislim da je njegov uticaj u napadu tokom godina oslabio, ali to se dešava svakom igraču. Međutim, kada je reč o odbrani, nikada nisam video nekoga ko može da radi ono što radi Drejmond. Posebno u modernoj košarci, gde morate da čuvate plejmejkere na devet metara od koša, a zatim da se borite i sa visokim igračima. Niko drugi u ligi ne može to da radi".

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Igrao je Stiv Ker sa mnogim velikanima u Čikago Bulsima i San Antonio Sparsima, gde su bile defanzivne zveri u vidu Denisa Rodmana, Skotija Pipena, Tima Dankana i Dejvida Robinsona, koji slobodno mogu da se stave među Top 10 najboljih odbrambenih igrača u istoriji.

Ipak, zbog zahteva koje nameće današnja košarka, Ker je uveren da je Grin najbolji defanzivac kojeg je gledao.

"Dvojica igrača sa kojima bih ga najviše uporedio, a sa kojima sam igrao, jesu Denis Rodman i Skoti Pipen. Kada je reč o visokim igračima u odbrani, tu su Dejvid Robinson i Tim Dankan, koji su bili drugačiji tip defanzivaca i više su se oslanjali na blokade. Ipak, po raznovrsnosti, Grin najviše podseća na Pipena i Rodmana. Prednost bih dao Drejmondu zbog toga koliko je danas teže nego devedesetih čuvati igrače od jedinice do petice i pokrivati toliku površinu terena. Mislim da je on najbolji kojeg sam ikada gledao", zaključio je Ker.

NBA večeras

23.00 (1,90) Filadelfija (15,00) Majami (2,10)

01.00 (1,70) Šarlot (15,00) Čikago (2,40)

01.30 (1,90) Oklahoma Siti (15,00) Minesota (2,10)

01.30 (1,70) Njujork (15,00) Klivlend (2,40)

02.00 (1,45) Memfis (16,00) LA Klipers (3,20)

02.00 (1,90) Milvoki (15,00) Bruklin (2,10)

02.30 (1,25) Hjuston (17,00) Finiks (4,70)

04.00 (2,25) Portland (15,00) San Antonio (1,80)

04.00 (1,50) Golden Stejt (16,00) Sakramento (3,00)

*** kvote su podložne promenama