Rijera protiv novog kalendara: Zbog toga ne mogu da računam na šestoricu! Gaštarov za mesec dana odigrao 10 mečeva
Vreme čitanja: 7min | pet. 09.10.26. | 18:35
"Nemam ništa protiv toga da igraju za reprezentaciju, naravno, ali mislim da su dve utakmice zaredom sasvim dovoljne da bi imali međunarodno iskustvo. Četiri u nizu su previše", kaže Španac
Reprezentativna pauza je gotova i Crvena zvezda se vraća obavezama, ali istima pristupa značajno oslabljena, bez - šestorice! Na toliko igrača Albert Rijera neće moći da računa za sutrašnje gostovanje Radničkom iz Kragujevca. Zbog toga je dobar deo konferencije za medije posvetio upravo zgusnutom rasporedu kalendara, koji je dodatno poremetila nikad duža pauza uslovljena obavezama koje su fudbaleri imali u državnim fudbalerima. A srpski šampion ih od klubova u Mozzart Bet Super ligi ima najviše, pa je ujedno i 'pogođen' više od rivala u domaćem šampionatu.
Ipak, i pored kadrovskih problema, strateg crveno-belih izrazio je veliko zadovoljstvo radom i pristupom ekipe tokom pauze, iz koje je kao nagradu izdvajanje u prvi tim izborio mladi Sibinović. Rijera je naglasio da protiv trkački i taktički zahtevne ekipe iz Kragujevca očekuje maksimalnu koncentraciju i potpunu kontrolu, dodavši da će njegov tim pokušati da iskoristi igranje pred praznim tribinama kao sopstvenu prednost i upiše novu pobedu pre okretanja evropskim obavezama.
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"Nažalost, ne mogu da računam na sve igrače. Imamo različite probleme. Nekoliko igrača se vratilo nakon obaveza sa reprezentacijama i nisu na 100 odsto, a uz to smo imali i par različitih problema tokom treninga ove nedelje. Neće nam biti na raspolaganju Veljković, Katai i Ivanić. Kim se kasno vratio iz reprezentacije, kao i Loizu i Abu Fani. Na njih neću moći da računam za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate lično, ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Razlog je jednostavan, tri nedelje ste bez igrača. Nemam ništa protiv toga da igraju za reprezentaciju, naravno, ali mislim da su dve utakmice zaredom sasvim dovoljne da bi imali međunarodno iskustvo. Četiri u nizu su previše. Zbog toga imamo toliko povređenih igrača širom sveta, kalendar je “lud”. Daću vam čist primer, a to je Gaštarov. On je momak koji pre dva meseca uopšte nije igrao, a onda je od 30. avgusta do 30. septembra odigrao 10 utakmica u jednom mesecu po 90 minuta. To je previše. I posle se pitamo zašto dolazi do teških povreda. Nemoguće je podneti takav stres za telo i noge, i izdržati takav intenzitet na vrhunskom nivou. Kao trener govorim o logičnim stvarima, nije normalno izložiti momka od 19 godina tolikom naporu. Kada se dogode teške povrede, ovo je razlog. To su činjenice, a ne izgovori. Oni koji pravu kalendare moraju ponovo da razmisle o ovome", istakao je Rijera.
Trener crveno-belih je zadovoljan radom ekipe tokom pauze, a posebno je izdvojio mladog Andreja Sibinovića, koji je odličnim zalaganjem izborio stalan boravak u prvom timu.
"Mimo ovih problema, reprezentativna pauza je protekla odlično. Zadovoljan sam. Kada nemamo takmičarske utakmice za vikend, uvek se brinem kako da motivišem igrače da daju 100 odsto. Kada imate utakmicu za vikend, igrači prirodno daju maksimum tokom nedelje. Ali kada mečeva nema, lako je povući ručnu da se ne bi povredili, i sam sam bio igrač, znam taj osećaj. Moja poruka njima je bila: "Zaboravite na to što nema utakmice, morate da pripremite svoje telo kao Ferari, a ne kao Fijat." Volim da im dam taj primer. Sve što radimo, radimo za njihovo dobro i njihovo telo. Baš sam zadovoljan kako su to prihvatili. Trenirali smo kao da imamo utakmice. Pohvalio bih svih 10 seniora koji su ostali sa nama, kao i devet mladih igrača koje smo priključili. Video sam kako mladi rade, ko je spreman da pomogne odmah, a ko u budućnosti. Bilo je to sjajno provedeno vreme. Iz tog rada smo izdvojili Sibinovića, koji ostaje sa nama. Odlučio sam da bude stalno uz prvi tim. Želim da uđe u tu rutinu 24 sata dnevno, a ne da se šeta između akademije i prvog tima. Želim da oseti šta znači biti profesionalac, jer ima odlične karakteristike. Jeste mlad i mora još mnogo da uči, ali je najbolji način za to da bude sa nama".
Govoreći o kontrolnom meču odigranom tokom pauze, trener Zvezde je istakao da od igrača uvek zahteva 100 odsto mogućnosti i maksimalno poštovanje protivnika. Naglasio je da ritam i stav ekipe ne smeju da zavise od ranga u kom se rival takmiči.
"Da, bila nam je potrebna prijateljska utakmica da proverimo u praksi ono što treniramo. Iako je protivnik bio iz niže lige i znali smo da to nije najviši nivo, uvek govorim igračima: "Zaboravite protivnika, gledajte sebe, svoj ritam i intenzitet." Odradili smo to dosta dobro. Najbolji način da poštujete protivnika jeste da date svoj maksimum, a ne da igrate sa 80 odsto. Ne želim da vidim igrača koji misli da je 80 odsto dovoljno za pobedu. Zahtevam maksimalno poštovanje prema rivalu i maksimalan pristup radi naše pripreme. Bio je to veoma koristan meč za nas."
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Strateg crveno-belih priznao je da je ispratio nastupe njegovih igrača u nacionalnim timovima, a posebno je pohvalio Mateja Gaštarova povodom prvog poziva u A reprezentaciju.
"Ne volim da izdvajam pojedince, ali sam gledao sve utakmice naših igrača. Izdvojio bih Gaštarova jer mu je ovo bio prvi poziv za A reprezentaciju. On je malo stidljiv po prirodi, ali ja u to ne verujem na terenu, kada kročiš na travu, moraš da pokažeš da si najbolji. Radimo na njegovom karakteru i samopouzdanju i on to sada pokazuje na terenu. Da bi bio vrhunski igrač, to ti je neophodno. Pravi veliki napredak, korak po korak, i drago mi je što mogu da mu pomognem na ovaj način, jer ako mu pomognemo, on će pomoći timu da pobeđuje, a to je najbitnije."
Osvrnuo se španski strateg i na sutrašnjeg rivala.
"Oni su najbolja ekipa u ligi po reakciji i oduzimanju lopte odmah nakon što je izgube. To je nešto što i ja uvek tražim od svojih ekipa. Trenutno smo im blizu po tome, ali su i dalje bolji od nas. Čim izgube loptu pritiskaju. Takođe, moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju. To je fizički veoma jaka ekipa koja mnogo trči. Moj plan za utakmicu protiv takvih timova je da im ne damo ono što žele. Ne želimo utakmicu punu kontri i tranzicija želimo kontrolu, želimo da ih nateramo da trče i da to iskoristimo protiv njih i nadam se da ćemo imati dobru utakmicu."
Rijera se već sastajao sa trenerom Kragujevčana Feđom Dudićem.
"Mislim da me pobeđuje po energiji! On unosi ogromnu energiju i intenzitet pored klupe. Mislim da sam malo mirniji, iako sam i sam strastven. Igrači to osećaju. Važno je uneti intenzitet kada je ekipi potreban, ali morate znati i kada im je potreban mir. Trener mora da balansira. Znam Dudića još iz Slovenije dok sam vodio Celje, a on Maribor, prva utakmica se završila nerešeno. Nadam se da će sutra rezultat biti drugačiji i u našu korist."
Povodom predstojećeg meča bez prisustva publike, španski trener je naglasio da više voli pritisak pune publike, ali da tim mora prilagoditi situaciju u svoju korist. Izostanak podrške domaćih navijača vidi kao veću prednost za svoju ekipu.
"Rekao bih ovako, možda će poraženi posle utakmice reći da je bolje što nije bilo publike, dok će pobednik, ako ima snažan mentalitet, reći da više voli da igra pred navijačima. Zašto? Zato što se sećam perioda korone. Bilo je ružno. To nije fudbal kakav želimo, sa praznim stadionima. Više volimo pune stadione. Igračima prenosim poruku da treba da uživaju u igranju pred publikom, čak i kada su navijači protiv njih. Ja to nazivam pozitivnim pritiskom. To je prelep pritisak. Želim da igraju pred što većim brojem ljudi, jer ih to dodatno motiviše. Govorim im da publika treba da ih motiviše, a ne sputava. U redu, sutra ćemo igrati bez publike. Pokušaćemo da to iskoristimo kao prednost. Siguran sam da je to veća prednost za nas nego za protivnika, jer oni neće imati svoje navijače koji bi ih podržavali na domaćem terenu. Pokušaćemo da tu prednost okrenemo u svoju korist.
Iako jednim okom prati dobre rezultate Lugana, Rijera poručuje da je u fudbalu uvek najvažniji prvi naredni meč. O planu za evropski susret razmišljaće tek nakon završetka sutrašnje prvenstvene utakmice.
"Lugano je još daleko. Naravno, jednim okom pratimo šta rade u prvenstvu. Igraju veoma dobro ove sezone. Već imaju šest bodova prednosti u ligi i rade mnogo dobrih stvari. Ali u fudbalu je najvažnija sledeća utakmica. Fudbal je sutra. To je najvažnije i na to sam fokusiram. Sutra, kada završimo utakmicu, na putu kući autobusom počeću da razmišljam o planu za Lugano."
Španski stručnjak je za kraj podelio utiske sa evroligaške utakmice košarkaša Zvezde, pohvalivši intenzitet i atmosferu u dvorani.
"To sam rekao i Navaru, našem španskom treneru. Rekao sam mu da sam morao da dođem kako bih im doneo sreću i pomogao im da ostvare prvu pobedu. Međutim, oni su već pobedili Dubai i bez mene, tako da nije sve samo do sreće. Ipak, volim da pružim podršku kada je to potrebno. Osetio sam da im je bilo potrebno nešto dodatno i želeo sam da budem uz njih. Nisam došao samo zato što je trener Španac. Košarka je deo naše porodice i želimo im sve najbolje. Drago mi je što smo bili tamo. Atmosfera je bila neverovatna, zaista sjajna. Košarka se pomalo razlikuje od fudbala, jer se igra u zatvorenom, pa publiku osećate mnogo neposrednije. Uz to, košarka je veoma intenzivna. Bilo je to sjajno iskustvo i sigurno neće biti poslednji put da odem na takvu utakmicu", poručio je Rijera.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
15.00: (1.90) IMT (3,50) Radnik (4,20)
17.00: (1.53) Čukarički (4.00) Mačva (6.75)
19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45)
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17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)
19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)
Ponedeljak