Odluke Alberta Rijere i potencijalno nezadovoljstvo u svlačionici

Činjenica je i da je Albert Rijera bio pošten i da je od 20. avgusta, kada je debitovao u beogradskom meču protiv Viktorije Plzenj, dao šansu gotovo svim raspoloživim snagama. Čak 24 fudbalera su nosila dres Crvene zvezde, uz tendenciju da se taj krug u bližoj budućnosti proširi. Skratio je Rijera, primera radi, aklimatizaciju na seniorski fudbal tinejdžeru Andriji Sibinoviću, koji bi potencijalno mogao da bude njegov sledeći veliki projekat. Pošteno je reći da je istrajao na Gudelju i Gaštarovu i ekspresno Crvenoj zvezdi napravio dva reprezentativca.

Promenio je Albert Rijera i retoriku, nije više zapaljiv kao u Celju ili Ajntrahtu, možda spoznavši da je Beograd mnogo velika varoš. I da je Crvena zvezda klub koji se ponekad zasniva na emocijama, a ne samo na tržišno-sportskoj logici.

Nadaju se navijači Crvene zvezde, kao i čelnici srpskog šampiona, da je tokom septembarskog i oktobarskog intermeca Albert Rijera izanalizirao određene stvari. Jer vremena za audiciju više nema. Crvenu zvezdu do naredne reprezentativne pauze očekuje sedam mečeva. Neki su ultravažni poput Lugana i Kopenhagena, jer će u tim mečevima biti važno videti kako će Crvena zvezda delovati i da li je Rijerin plan o Ligi šampiona previše optimističan.

Oporavio se Rade Krunić, počeli su da treniraju Tebo Učena i Derek Lukasen, Gaštarov i Gudelj su postali ozbiljni projekti, Mihailo Ristić je došao do optimalne fizičke spreme. Za meč u Luganu Španac neće imati Abu Fanija i Osmana Bukarija. Deluje da će Rijera imati slatke muke, ali Španac može da se suoči sa ozbiljnim nezadovoljstvom u svlačionici.

Kao svojevremeno Barak Bahar. Izraelac je bio frigidan u komunikaciji sa igračima, posebno sa dugogodišnjim senatorima, i to mu se na kraju jeseni obilo o glavu. Kasnije je te mostove uspešno sastavio Vladan Milojević.

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Rijera je drugačiji profil trenera, mnogo priča, za nečiji ukus čak i previše. Ali pokušava rođeni Majorkanac da gleda i u dalju budućnost i videćemo u kojoj meri će koristiti one koji su na leđima nosili Crvenu zvezdu prethodnih godina kada je imala krvave tabane. Govorimo pre svega o Mirku Ivaniću i Aleksandru Kataiju. Zanimljivo je da je kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić na dva poslednja meča, uoči prvenstvene pauze, odigrao svega 39 minuta. Oba puta je ušao sa klupe. Katai je na poslednje četiri utakmice dva puta bio starter. Magiko je odigrao duel sa niškim Radničkim u tandemu sa Markom Arnautovićem... Simptomatično je da se posle tog duela Rijera najviše zadržao u svlačionici, a potom i javno priznao da je njegov tim igrao jako sporo, nedostojno evropskih ambicija.

Rade Krunić će sigurno biti na maksimalnom broju minuta u najvažnijim mečevima, dok kod Veljkovića i Arnautovića stoji veliki znak pitanja. I jednom i drugom ističu ugovori u junu, baš kao i Kataiju i Ivaniću. I to je tema koja će biti zastupljena u kancelarijama odgovornih sa Marakane narednih meseci.

Ali će se svakodnevno češljati odluke Alberta Rijere. Deluje da Španac ima hrabrosti da napravi „restart”. Samo što to može u istom momentu da bude i ludost.