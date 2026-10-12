Rijera seje strah u Zvezdi – sklonjeni i kondicioni treneri

I nisu igrači jedini na udaru. Španac je počeo da „seje strah“ po Crvenoj zvezdi, pošto je prema saznanjima Mozzart Sporta odlučio da napravi ozbiljne promene u stručnom štabu. Tačnije, da izvrši radikalne promene u delu zaduženom za kondicionu pripremu tima.

U narednom periodu članovi stručnog štaba više neće biti Nikola Perišić i Marko Vasiljević. I jedan i drugi su bili deo tima Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, odnosno pomoćnici njihovih komesara za fizičku pripremu Ivana Vučetića i Frederika Panončinija.

Rijera je obavestio čelnike kluba i članove sportskog sektora da mu treba drugačiji način priprema. Nije, bar javno, bilo teških reči. Ali vest je svakako zanimljiva, posebno posle slučaja Katai.

Nikola Perišić je zaposlen u Crvenoj zvezdi od 1. maja 2020. godine. Međutim, i pre toga je bio deo najtrofejnijeg srpskog kluba, pošto je radio u omladinskoj školi kao deo stručnog štaba Nikole Puače u omladinskom timu. Kasnije se ugradio u brojne uspehe Crvene zvezde. Bio je neizostavni član stručnih štabova Dejana Stankovića, Vladana Milojevića, Miloša Milojevića i Baraka Bahara. Verovatno će biti premešten na drugu poziciju.

Marko Vasiljević je u Crvenoj zvezdi takođe od 2020. godine, i uvek je bio uz prvi tim.

Od stručnjaka za kondicionu pripremu za sada je tu samo još Nikola Todorić. Ali uskoro bi trebalo da Crvena zvezda angažuje stručnjaka sličnog profila. Dok je bio u Celju, Albertu Rijeri je za fizičku pripremu bio zadužen domaći stručnjak, isto tako i u Ajntrahtu iz Frankfurta.

Verovatno će Crvena zvezda reagovati posle evropskih mečeva protiv Lugana i Kopenhagena.