Da li je Gent platio cenu za igru na više frontova?

„Videćemo da li je naša ekipa spremna za to, jer je za mnoge momke ovo prvi put. Mnogi od njih su prošle godine još igrali za mladi tim Genta, tako da je teško proceniti kako će se nositi sa ovim izazovom. Pred nama je veliki izazov, ali ne smemo da tražimo izgovore i skrivamo se iza toga. Baš kao i prošle godine u plej-ofu kada smo želeli da izborimo plasman u evropska takmičenja. To je za Gent bilo nešto što se dugo nije dogodilo. Tada smo uspeli uprkos usponima i padovima, a ni sada neće biti drugačije“.

Osvrćući se na remi bez golova na gostovanju finskom Kupsu, Gentov trener je rekao:

„Sami smo sebi uskratili dva boda. Trebalo je da imamo šest od mogućih devet bodova, tako da ćemo morati negde da napravimo malo iznenađenje kako bismo prezimili u Evropi. Sutrašnja utakmica je prilika za to, jer su nam bodovi svakako potrebni kako bismo se plasirali u nokaut fazu. Ipak, sutra još nije 'biti ili ne biti', ali utakmice kod kuće su ključne“.

Zar Gent ne bi trebalo da stremi ka direktnom plasmanu u osminu finala?

„Top 8? Morate se fokusirati na sam plasman, zbog ta dva izgubljena boda, ali i zbog našeg rasporeda. Ako pobedimo u naredne dve utakmice, možda ćemo pričati drugačije i eventualno vratiti stare ciljeve, ali sa ovom grupom moramo da idemo korak po korak“, rekao je De Mil.

Govorio je i kako vidi Crvenu zvezdu i njene kvalitete.

„Možda smo malo pogrešno procenili Bragu, ali Crvenu zvezdu zaista stavljam u istu ravan sa njima po kvalitetu. Imaju zreo tim sa nekoliko talentovanih mladih igrača. Ubedljivo vode u svom prvenstvu, a u prošlosti su igrali i Ligu šampiona. Takođe imaju i nekoliko iskusnih igrača, tako da ih svakako možete staviti rame uz rame sa Bragom. Na primer, imate igrača kao što je Kostov, čija je tržišna vrednost 25.000.000 evra. On je veliki talenat koji je ponikao u njihovoj omladinskoj školi. Neko ko ima vic u igri, dobar šut... Posebno u napadačkoj liniji. Naravno, moramo da ih analiziramo i poštujemo, ali na utakmici kod kuće moramo da verujemo u pobedu“, rekao je trener Genta.