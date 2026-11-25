Jedan od komentara koji je „žacnuo“ Spaletija je kako mu je očajnički potreban napadač Vlahovićevog tipa u januarskom prelaznom roku.

„Meni se čini da je napadač očajnički potreban više vama nego meni. Uvek se vraćamo na istu stvar. Koliko ste me samo puta pitlai da li će Vlahović ostati ili ne? Čak ste pričali o njemu i kada je otišao. Ja sam na ta pitanja odgovarao čisto da ne bi ništa ostalo nejasno... Kakav očajnički poziv. Vi pričate uporno o tome da nam je potreban napadač kao što je Vlahović“, ljutito je pričao Spaleti.

U nastavku konferencije trener Juventusa se ponovo vratio na Srbina.

„Zašto ste mi uvek govorili za Vlahovića da postiže golove? Zato što i vi sami kažete da nam nedostaje baš ta karakteristika. Onda ćemo je potražiti među onim što imamo na raspolaganju. Sada se nadamo da će nam Ekator pokazati da poseduje i ta rešenja koja drugim igračima možda nedostaju, kako bismo potom mogli da rotiramo“, objasnio je Spaleti.

Obrni-okreni, izgleda u Torinu još ne mogu da prebole Vlahovićev odlazak.