Sergej slavio gol i pre nego što je lopta došla do Votkinsa, pa potom iznudio penal (VIDEO)

Tu pre svega mislimo na situaciju iz 12. minuta, kada je Al Hilal poveo. Posle jedne duge lopte Mohamed Mazari je krajnjim naporom stigao da ona ne izađe u gol-aut, uputio je centaršut u peterac. Lopta još nije čestito ni poletela, a Milinković-Savić je podigao ruke u vis i počeo da skače. Jer, video je Olija Votkinsa u petercu i već je znao da će to da bude gol.

I nije pogrešio. Nekadašnji napadač Aston Vile takve zicere ne promašuje. Votkinsu je to bio peti gol u prvenstvu Saudijske Arabije, pa se sada na listi strelaca izjednačio sa Milinković-Savićem.

Srbin je zato zaslužio da mu se upiše asistencija za gol koji je u 91. minutu postigao Ruben Neveš iz jedanaesterca. Jer, u korneru koji je prethodio Milinković-Savić je bio najviši na prvoj stativi i probao je glavom da prebaci loptu na drugu stranu. U tome ga je sprečio defanzivac Al Fateha Murad Batna, koji je rukom izbacio loptu u korner, a zanimljivo je to što je Milinković-Savić isprva bio jedini koji je video šta se desilo.

Odmah je potrčao ka sudiji, a ni njemu, ni komentatoru, pa čak ni ostalim igračima Al Hilala nije odmah bilo jasno šta bivši vezista Lacija traži. U VAR sobi su brzo premotali snimak, videli da je Sergej u pravu i dosuđen je penal. Koji je Neveš sigurno izveo i tako potvrdio 10. pobedu Al Hilala u sezoni.

Stigao je lider prvenstva tako do 30. boda, pa sada ima po dva poena više od Al Nasra i Al Kadisije, koja je odigrala jedan meč više.

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