Od Jute nema ništa, Avdija i Lilard odličan tandem

Treba samo dodati da je Juta nešto pokušala, kada je od Memfisa uzela najboljeg igrača u tom trenutku Grizlisa Džerena Džeksona Džuniora, ali za sada deluje da teško da će im on bilo šta doneti. Nekadašnji defanzivni igrač godine - ako ste zaboravili taj detalj - nije pravi centar, više je bek u telu krilnog centra jer skok ne može da uhvati da mu život zavisi od toga i glavni adut mu je šut. Teško da će tako napraviti nešto u Juti i generalno u NBA ligi, ako ne popravi mnogo toga, a prvo da se reši povreda i svega jer evo već posle pet utakmica on ne može da igra.

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Pošto on ne može, centra je igrao Džekson Hejs, što je baš deprimirajuće ako ste navijač Jute, uz svako dužno poštovanje nekadašnjem igraču Nju Orleans Pelikansa i Los Anđeles Lejkersa. Lauri Markanen kao da je zaboravio da igra u NBA ligi, iako za Finsku razbija, pa se ispucava šutevima spolja (sada je gađao 2/11 za tri) i ne pipa odbranu. Kijonte Džordž i Ejs Bejli se isto svađaju ko će više puta da šutne, sada su zajedno gađali 1/10 za tri, dok Derin Piterson tek treba da se razvija i tek je počeo da igra uopšte u NBA ligi.

Ostatak ekipe Jute su sve igrači uloge, ali po principu da budu osmi igrači ekipe, a kada imate osam igrača koji treba da budu osmi igrači... Možete sami da zaključite gde to vodi. Večeras je Piterson bio jedini dobar sa 16 poena, Markanen je dao 13 na 3/14 iz igre i Brajs Sensebo - možda i najkorektniji igrač Džeza, ubacio je 12 poena.

Što se tiče Portlanda, oni igraju sjajno i sada su upisali četvrtu pobedu, dok jedan poraz imaju samo od Memfis Grizlisa. Nema Dža Moranta, neće ga biti neko vreme zbog povrede, ali su zato tu Demijan Lilard i Deni Avdija, kao odličan tandem. Dopunjuju se, dobro sarađuju, nema sudaranja iako su obojica dominantni na lopti, kako to Amerikanci kažu, tako da mogu da budu srećni dani u Portlandu.

Lilard je dao 11 poena u prvoj četvrtini, od čega tri trojke i meč je završio sa tri pogođena šuta spolja i ukupno 22 poena. Deni Avdija je dao 19 poena u prvom poluvremenu i na kraju je imao 24, a sve je to razlog jer su ih gosti razbili već u prvom delu, pa su posle dosta igrali rezervisti. Odličan sa klupe bio je i Džru Holidej sa 14 poena, koliko su dali i Skut Henderson i Tumani Kamara.

NBA večeras

Juta - Portland 90:112

/Piterson 16 - Avdija 24/

23.00 (2,05) Šarlot (15,0) Filadelfija (1,95)

00.00 (2,50) Nju Orleans (15,0) Atlanta (1,65)

01.00 (1,20) San Antonio (19,0) Minesota (5,50)

01.00 (4,10) Milvoki (17,0) Klivlend (1,30)

01.00 (1,30) Memfis (17,0) Sakramento (4,10)

01.30 (1,80) Hjuston (15,0) Oklahoma (2,25)



** kvote su podložne promenama