Bliži se okupljanje Orlova, Mihajlo Cvetković diže borbenu gotovost

Cvetković je večeras bio režiser Anderlehtove pobede nad Vesterlom – 4:1. Gol i asistencija i to za tri minuta. Sasvim dovoljno da ostavi najveći trag na terenu, da ponese zvanje igrača utakmice.

Sve do pred kraj prvog poluvremena utakmica je bila – nezanimljiva. Anderleht je imao veći posed lopte, ali nije uspevao da stvori neku ozbiljniju šansu. A, onda u 39. minutu posle centaršuta Cvetković se ubacio kod druge stative i glavom samo spustio fudbal u mrežu.

Gol srpskog napadača je „otčepio“ napad ljubičastih iz Brisela. Samo tri minuta kasnije Cvetković je dobio loptu u šesnaestercu Vesterla, a pošto je bio okrenut leđima golu odlučio je da odigra povratni pas, koji je iskoristio Strejkens da sjajnim udarcem povisi na 2:0. I u sudijskoj nadoknadi Azgard je iz slobodnog udarca potpuno nokautirao goste.

Meč je već tada bio rešen, ali Anderleht nije skidao nogu sa gasa, pa je Ambros u 60. minutu povisio na 4:0. To je bio znak treneru ljubičastih Vitoru Brunu da je sve gotovo, pa je desetak minuta kasnije napravio dve izmene i povukao Cvetkovića sa terena. A, rezultat je ostao isti do kraja.