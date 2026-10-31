Bliži se okupljanje Orlova, Mihajlo Cvetković diže borbenu gotovost
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 22:43
Srpski napadač upisao gol i asistenciju protiv Vesterla – 4:1
Zablistao je na utakmici protiv Holandije, postigao gol za reprezentaciju Srbije i oduševio celu naciju. I osladilo se Mihajlu Cvetkoviću. Tako i treba da bude!
Zato sada uoči novog, novembarskog okupljanja Orlova za finiš Lige nacija, mladi napadač Anderlehta podiže borbenu gotovost. Čisto da podseti selektora da je tu, da računa na njega. Da vidi Veljko Paunović kako je Mihajlo Cvetković u top formi. I da ima čime da se „potuče“ za mesto u timu sa starijim kolegama.
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Cvetković je večeras bio režiser Anderlehtove pobede nad Vesterlom – 4:1. Gol i asistencija i to za tri minuta. Sasvim dovoljno da ostavi najveći trag na terenu, da ponese zvanje igrača utakmice.
Sve do pred kraj prvog poluvremena utakmica je bila – nezanimljiva. Anderleht je imao veći posed lopte, ali nije uspevao da stvori neku ozbiljniju šansu. A, onda u 39. minutu posle centaršuta Cvetković se ubacio kod druge stative i glavom samo spustio fudbal u mrežu.
Gol srpskog napadača je „otčepio“ napad ljubičastih iz Brisela. Samo tri minuta kasnije Cvetković je dobio loptu u šesnaestercu Vesterla, a pošto je bio okrenut leđima golu odlučio je da odigra povratni pas, koji je iskoristio Strejkens da sjajnim udarcem povisi na 2:0. I u sudijskoj nadoknadi Azgard je iz slobodnog udarca potpuno nokautirao goste.
Meč je već tada bio rešen, ali Anderleht nije skidao nogu sa gasa, pa je Ambros u 60. minutu povisio na 4:0. To je bio znak treneru ljubičastih Vitoru Brunu da je sve gotovo, pa je desetak minuta kasnije napravio dve izmene i povukao Cvetkovića sa terena. A, rezultat je ostao isti do kraja.