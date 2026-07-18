Rodri: Mesi je bez ikakve nedoumice najbolji fudbaler svih vremena

U nedelju uveče, Rodri ima istorijsku priliku da postane tek peti španski kapiten koji će podići jedan veliki trofej, a tek drugi u istoriji, nakon Ikera Kasiljasa 2010. godine, koji to može da učini na Svetskom prvenstvu.

Govorila je Zlatna lopta za 2024. godinu o pobedničkom mentalitetu.

"Cilj je bio da budemo tačno tamo gde se sada nalazimo. Želeli smo da osvojimo Svetsko prvenstvo i znamo da je to sada na korak do nas. Dokazali smo da možemo da pobedimo velike rivale, a sada nas čeka onaj najteži. Ovo će biti savršen test da vidimo jesmo li sposobni da podignemo trofej šampiona sveta. Moramo da imamo više želje za pobedom nego straha od poraza."

Na pitanje novinara o tome gde vidi prednost svoje ekipe u odnosu na Albiseleste, Rodri je pokazao dozu opreza, ne želeći da otkriva karte.

"Svi timovi imaju svoje vrline i mane. Mi smo ekipa koju je jako teško pobediti. Dobro kontrolišemo kaznene prostore i vezni red. Imamo malo slabosti, ali njih bih zadržao za sebe."

Španija u ovo finale ulazi sa impresivnim rezimeom, nakon što je prethodno osvojila Ligu nacija i Evropsko prvenstvo. Vezista Mančester Sitija osvrnuo se na taj trogodišnji ciklus.

"Dolazimo iz procesa konstantnog rasta u kojem smo gledali kako tim sazreva. Rekao sam to još davno, ova generacija će naterati svet da priča o njoj. Put do titule šampiona sveta je upravo ovaj koji smo prešli: osvajanje Lige nacija, zatim Evropskog prvenstva, a sada imamo finale Mundijala. U nedelju imamo priliku da ovu generaciju učinimo nezaboravnom."

Očekuje se da će tribine stadiona biti obojene u svetloplavo-belo, s obzirom na ogroman broj argentinskih navijača koji su stigli na prvenstvo. Ipak, španski kapiten ne mari za pritisak.

"Mislim da je podrška sa tribina važna, ali utakmice se rešavaju na terenu. Na stadionima je tokom turnira bilo i mnogo dresova Španije. Osetili smo ljubav naših ljudi. Verujemo u njihovu podršku i daćemo sve od sebe za njih."

Nakon smene generacija, Rodri je preuzeo ulogu apsolutnog lidera u svlačionici, što je za njega bio prirodan, ali odgovoran korak.

"Učio sam od prethodnih kapitena, od onoga što ta uloga sa sobom nosi... Sada se mlađi igrači ugledaju na tebe. Zbog toga sam morao da napravim korak napred i preuzmem odgovornost."

Naravno, neizbežna tema bio je i prva zvezda protivničkog tima. Rodri je biranim rečima govorio o Mesiju, ali je naglasio da Argentina nije tim jednog čoveka.

"Mislim da nije potrebno trošiti reči na ono što on predstavlja. Za mene, on je bez ikakve nedoumice najbolji igrač svih vremena. Uspeo je ponovo da povuče svoju reprezentaciju, ali Argentina je mnogo više od samog Mesija. Smatram da smo mi i oni dve ekipe koje prikazuju najbolji kolektivni fudbal na turniru."

Na konstataciju da Argentina igra svoje drugo uzastopno finale Svetskog prvenstva, Rodri je odao priznanje rivalu:

"To ima ogromnu vrednost. Mi, u našem procesu razvoja, pokušavamo da postignemo istu tu konstantnost na velikim takmičenjima."

Španski novinari pitali su kapitena da li se čuo sa doskorašnjim kapitenom Alvarom Moratom, koji zbog povrede propušta završnicu.

"Nisam razgovarao sa njim ovih dana, ali jesmo pričali pre početka Mundijala. Siguran sam da nas bodri i podržava iz sve snage. Nadam se da ćemo u nedelju moći da proslavimo trijumf zajedno sa njim. On je bio izuzetno važna karika da bismo postali ovo što smo danas."

Rodri se osvrnuo i na medijske natpise s početka šampionata, kada se spekulisalo o njegovoj fizičkoj spremi i povredama.

"Slušao sam svašta na početku turnira, te da nisam spreman da igram, te da sam se tek oporavio, da neću biti ni blizu moje najbolje igre... Veoma sam srećan zbog svog individualnog napretka, kao i napretka cele grupe tokom prvenstva. Potpuno sam uveren da možemo da idemo do kraja."

Iza svakog velikog rezultata krije se dobra atmosfera, a španski reprezentativac je otkrio kako izgledaju dani u izolaciji.

"Mnogo je vremena koje provodimo zatvoreni u karantinu i za to vam je potrebna zdrava grupa, dobar suživot. Pomažemo jedni drugima, zabavljamo se, šalimo... I to je ključni deo uspeha koji se ne vidi na televiziji."

Kada je upitan o čvrstini i agresivnosti Argentine, Rodri je pokazao da stručni štab Španije ima spreman odgovor.

"To dovoljno govori o njihovom takmičarskom karakteru. Imamo to na umu. Znamo kakav su tip ekipe. Pokušaćemo da im nanesemo štetu tamo gde mislimo da su ranjivi, ali moramo da uđemo u meč hrabro i budemo ambiciozni. Mi smo veoma kompletna ekipa. Bili smo izuzetno čvrsti tokom celog turnira. Oni su, s druge strane, veoma uporni i borbeni. Biće to sudar dva vrhunska mentaliteta."

Novinari su napravili paralelu sa čuvenim finalom iz Južne Afrike 2010. godine, kada je Inijesta doneo prvu titulu Španiji.

"Prošlo je mnogo vremena od tada, ali ono što možemo da preuzmemo iz te 2010. jeste mentalitet. Treba da krenemo po nešto što je u tom trenutku izgledalo potpuno nemoguće za našu zemlju."

Na hipotetičko pitanje šta bi sve promenio ili žrtvovao u životu da u nedelju postane šampion sveta, Rodri je odgovorio filozofski.

Ne znam. Biti šampion sveta je najveća stvar u fudbalu. Ali mislim da nije važno šta biste promenili, već svest o tome da je sve ovo jedan dugotrajan proces. Najvažnije je da ubedite sebe da ste sposobni da ciljate ono najviše."

Kao igrač sredine terena, Rodri je prokomentarisao i potencijalni ključ taktičke bitke.

"Ne znam da li to presuđuje. Verujem u važnost veznog reda za kontrolu utakmice. Obe ekipe imaju sjajne igrače u sredini. Biće važno, ali mislim da neće biti potpuno definitivno."

Za kraj, kapiten Španije je istakao taktičku fleksibilnost svog tima u zavisnosti od onoga što utakmica bude zahtevala.

"Ne bih rekao da imamo jedan definisan stil igre. Sve zavisi od momenata na utakmici. Nijedan meč nije isti, mnogo toga zavisi od rivala. Očekujem da ovo finale bude znatno fizički zahtevnije, ali mi smo sposobni da se prilagodimo apsolutno svemu."