Roma na Ostrvu kao bosa po trnju: Kada je ovako sa Brajtonom, šta će biti sa Sitijem ili Arsenalom?

Pobedu ekipe Fabijana Hircelera obeležio je dvostruki strelac Jasin Ajari, dok je gol i asistenciju upisao Žoržinjo Ruter.

Iskusni strateg nije kalkulisao sa izborom igrača ni u jednoj tri pripremne utakmice, već je samo isprobavao određene varijante. Sve tri utakmice započeo je Paolo Dibala, na sve tri startni golman bio je Mile Svilar, a tu su od starta bili i Vesli, Kristante, El Ajnaui, Renš, Soule, naravno i u odbrani Manćini, Endika i Ermoso. Za razliku od mečeva sa Njuportom i Kardifom, kada je mesto najisturenijeg igrača bilo povereno novajliji Santijagu Kastru, danas je u špicu bio Donjel Malen. Ipak, od 10 udaraca ka golu Brajtona, nijedan nije išao u metu.

Kada je ovako sa Brajtonom, šta će tek biti sa engleskim timovima koji igraju u elitnom takmičenju, poput Arsenala, Mančester Sitija, Liverpula…

Roma još ima prostora za napredak, kako u igri, tako i za jačanje tima. Angažovani su samo Kostas Kulijerakis i Santijago Kastro, dok su otkupljeni Malen i Gilardi. Pominjali su se brojni igrači poput Endrika, Nauela Moline, Antonija Nuse, ali sve to nekako ide previše sporo, a početak sezone se približio.

Generalnu probu za novu sezonu, Rimljani će imati 15. avgusta na Vestfalenu protiv Borusije Dortmund, kada će već morati da budu na višem nivou. Ako ostane ovako, preti im loš početak sezone.