Roma na Ostrvu kao bosa po trnju: Kada je ovako sa Brajtonom, šta će biti sa Sitijem ili Arsenalom?
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 18:09
Vučica nakon ubedljivog poraza od Kardifa, razočarala i na Ameks stadionu
Tek je početak avgusta, a prve takmičarske obaveze za daleke tri nedelje, ali Romina igra ne obećava, pa deluje da je vreme za prve brige Đan Pjera Gasperinija. Učesnik Lige šampiona u ovoj sezoni, odabrao je turneju po Velikoj Britaniji za prvu ključnu fazu priprema za novu sezonu i tamo se proveo kao bos po trnju. Nakon što je ubedljivo poražena od novopečenog drugoligaša Kardifa (1:4) i savladala četvrtoligaša Njuport (4:1), Vučica je bez ikakvih problema preslišana od strane premijerligaša Brajtona (0:3).
Očekivalo se da bi Rimljani danas mogli da pokažu određenu vrstu sposobnosti da se nose sa timovima iz fizički najzahtevnije lige u Evropi, ali se pokazalo da još nisu dorasli tom zadatku. Učesnik plej-ofa za Ligu konferencije, ubedljivo je u svakom smislu slavio na Ameks stadionu. Dominirao je i u posedu i u stvorenim šansama, rešivši pitanje pobednika već na startu drugog poluvremena, pa je u poslednjih pola sata mogao i da predahne. Gosti Italije nisu uspeli pošteno ni da zaprete, meč su okončali bez udarca u okvir gola domaćina, pa je pred Gasperinijem ogroman posao u narednim danima.
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Pobedu ekipe Fabijana Hircelera obeležio je dvostruki strelac Jasin Ajari, dok je gol i asistenciju upisao Žoržinjo Ruter.
Iskusni strateg nije kalkulisao sa izborom igrača ni u jednoj tri pripremne utakmice, već je samo isprobavao određene varijante. Sve tri utakmice započeo je Paolo Dibala, na sve tri startni golman bio je Mile Svilar, a tu su od starta bili i Vesli, Kristante, El Ajnaui, Renš, Soule, naravno i u odbrani Manćini, Endika i Ermoso. Za razliku od mečeva sa Njuportom i Kardifom, kada je mesto najisturenijeg igrača bilo povereno novajliji Santijagu Kastru, danas je u špicu bio Donjel Malen. Ipak, od 10 udaraca ka golu Brajtona, nijedan nije išao u metu.
Kada je ovako sa Brajtonom, šta će tek biti sa engleskim timovima koji igraju u elitnom takmičenju, poput Arsenala, Mančester Sitija, Liverpula…
Roma još ima prostora za napredak, kako u igri, tako i za jačanje tima. Angažovani su samo Kostas Kulijerakis i Santijago Kastro, dok su otkupljeni Malen i Gilardi. Pominjali su se brojni igrači poput Endrika, Nauela Moline, Antonija Nuse, ali sve to nekako ide previše sporo, a početak sezone se približio.
Generalnu probu za novu sezonu, Rimljani će imati 15. avgusta na Vestfalenu protiv Borusije Dortmund, kada će već morati da budu na višem nivou. Ako ostane ovako, preti im loš početak sezone.