Dortmund odavno za nekim nije ludeo kao za El Malom; Klop se uključio u priču, posao od 50.000.000
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 17:56
Selektor Nemačke usmerio mlado krilo Kelna i obećao šansu u A selekciji
Borusija je za Saida El Malu (21) zagrizla kao za retko kog igrača u poslednjih nekoliko godina. Četiri ponude nisu prošle, čak se može reći da ih je Keln prilično lako odbio - poslednju od 37.000.000 evra, plus 8.000.000 kroz bonuse, čini se, i najbrže - međutim čelni ljudi kluba sa Vestfalena ne nameravaju da odustanu. Prema poslednjim informacijama iz Nemačke, Dortmund će do kraja vikenda, ili najkasnije u ponedeljak, na Mingersdorfer poslati i petu!
Ovoga puta, kako tvrde Patrik Berger i Filip Hince sa Skaja, cifra će uključujući lako ostvarive bonuse dostići granicu ispod koje su ljudi iz Kelna rekli da neće ići - 50.000.000 evra. Jarčevi su već imali ponudu u ovom regionu iz Premijer lige (spekuliše se od Brajtona ili Brentfora), ali Englezi su preveliki deo obeštećenja planirali da daju kroz bonuse. Stav uprave Kelna od starta je jasam: bonusi dolaze u obzir, ali samo u slučaju da budu maltene ganatovani.
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U Dortmundu su svi ubeđeni da bi El Mala značajno poboljšao tim i učinio ga ubojitijim. Svoj konačni 'amin' dali su vodeći ljudi sportskog sektora Lars Riken i Nils Ole Buk, odnosno izvršni direktor Karsten Kramer, te trener Niko Kovač.
Ovaj potonji obavio je dug razgovor sa igračem pre nekoliko dana i ubedio ga da je za njega najbolje da izabere Borusiju, gde će imati garantovano mesto u startnoj postavi nakon odlaska Julijana Branta i Karima Adejemija.
"El Mala i njegova porodica doneli su odluku: žele transfer u Borusiju i to su saopštili ljudima iz čelnicima Kelna. Iz kluba je stigao odgovor da će ga pustiti samo pod uslovom da finansijski zahtevi budu zadovoljeni", stoji u tekstu Skaja.
Na Mingersdorferu od starta igraju otvorenih karata. Žele pomenutih 50.000.000 i ni cent manje. S druge strane, u Dortmundu su interno doneli odluku da preko te cifre ne idu. Čini se da su dve strane sada vrlo blizu dogovora. Tačka spora ostaje samo koliko će bonusi biti zaista 'laki'.
Prethodnih dana u celu priču uključio se i selektor Nemačke Jirgen Klop. On je takođe razgovorao sa igračem i njegovim zastupnicima, predočivši im da vrlo ozbiljno računa na momka kada je A selekcija u pitanju. Jedini uslov: da od jeseni počne da igra na višem nivou, u jačem klubu. Pogađe, preporučio mu je Borusiju kao najbolji izbor. Od tog časa, navodno, kod El Male više nije bilo dileme gde želi da nstavi karijeru.
Ono što Borusiju trenutno više brine od pregovora oko poslednjih detalja i bonusa jeste činjenica da je RB Lajpcigu propao dogovor sa Hofenhajmom oko Fisnika Aslanija. To znači da bi Red Bulov klub mogao da se uključi u trku za El Malu. Otuda na Vestfalenu žele što pre da završe posao, ako je moguće još početkom iduće nedelje...
Ukoliko dala 50.000.000 za 21-godišnje krilo, trošak Borusije otišao bi ovog leta na 110.000.000 evra.