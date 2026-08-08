Dortmund odavno za nekim nije ludeo kao za El Malom; Klop se uključio u priču, posao od 50.000.000

Borusija je za Saida El Malu (21) zagrizla kao za retko kog igrača u poslednjih nekoliko godina. Četiri ponude nisu prošle, čak se može reći da ih je Keln prilično lako odbio - poslednju od 37.000.000 evra, plus 8.000.000 kroz bonuse, čini se, i najbrže - međutim čelni ljudi kluba sa Vestfalena ne nameravaju da odustanu. Prema poslednjim informacijama iz Nemačke, Dortmund će do kraja vikenda, ili najkasnije u ponedeljak, na Mingersdorfer poslati i petu!

Ovoga puta, kako tvrde Patrik Berger i Filip Hince sa Skaja, cifra će uključujući lako ostvarive bonuse dostići granicu ispod koje su ljudi iz Kelna rekli da neće ići - 50.000.000 evra. Jarčevi su već imali ponudu u ovom regionu iz Premijer lige (spekuliše se od Brajtona ili Brentfora), ali Englezi su preveliki deo obeštećenja planirali da daju kroz bonuse. Stav uprave Kelna od starta je jasam: bonusi dolaze u obzir, ali samo u slučaju da budu maltene ganatovani.