Hetafe otišao u London i sa rezervama napatio Totenhem

Iako su počeli u više nego šarenom sastavu: Sorija – Đene, Akbar, Hamdun – Garsija, Mangala, Alkantara, Drame, Montes - Pačon, Satrijano.

Daleko je ovo od najjačeg tima Hetafea. Marokanski štoper Hamdun je nedavno došao iz Betisa kao pojačanje za B tim Hetafea. Ofanzivni vezista Ebrahima Drame (19) je pre desetak dana stigao iz omladinske lige i potpisao za B tim, a belgijski vezista Orel Mangala je ugovor parafirao preksinoć. Iz B tima je ovog leta prebačen i napadač Markos Pačon (18) i danas je prvi put bio starter nakon nedavnog debija protiv Monaka. Ni vezista Alkantara (20) se do sada nije naigrao fudbala u prvom timu (devet mečeva)… Prilično šaren tim Hosea Bordalasa. Ali, sa istim karakterom kao najjači sastav. Tvrdo, agresivno, beskompromisno…

Totenhem je krenuo u sastavu: Kinski – Grej, Van Heke, Dejvis, Robertson – Bergval, Tonali, Galager – Mur, Tel, Rišarlison.

Totenhem u prvih dvadesetak minuta apsolutno ništa nije mogao Bordalasovom timu. Tek u finišu poluvremena od 35 minuta (meč se igrao dva puta po 35) je zapretio nakon nekoliko opasnih centaršuteva. Hetafe se uspešno branio, a na početku drugog poluvremena napravio i pritisak na poslednju liniju Totenhema. Bordalas je nakon sat vremena posegnuo za izmenama i ušli su Femenija, Romero, Burgos, Davinči i Terart umesto Akbara, Pačona, Garsije, Montesa i Dramea.

Desni bek Fransisko Burgos je ovog leta takođe stigao kao pojačanje za B tim iz Haena i već u prvom kontaktu sa loptom nakon ulaska upisao asistenciju. Odlično je osetio Alkantarino ubacivanje iz drugog plana i dobrim pasom ga lansirao pred gol, a vezista španskog tima pogodio pod prečku Totenhemovog gola.

Koji minut kasnije je na sličan način uzvratio Konor Galager, ubacio se napred, prošao između dvojice Hetafeovih štopera i pogodio za 1:1. Mogao je Totenhem do pobede u poslednjem minutu, ali je Rišarlisonov šut glavom odbranio iskusni Sorija.

Totenhem ima još generalku protiv Hofenhajma, dok Hetafe sledećeg vikenda otvara sezonu protiv Alavesa, a onda izlazi u Evropu…