River stavio višnju na šlag, trošak otišao na 65.000.000 evra

Za Atletiko je u ovom času najvažnije da se oslobodio velike plate svetskog šampiona iz 2022. godine. Na godišnjem nivou iznosila za njegova primanja izdvajano je više od 5.000.000 evra...

Iz više izvora može se čuti da je španski klub u transfer ubacio i povratnu klauzulu po kojoj bi u narednih godinu i po dana mogao da vrati Almadu za 40.000.000, što će reći da nije u potpunosti digao ruke od talentovanog Argentinca.

Kada je River u pitanju, ovaj posao predstavlja višnju na šlagu i letnji trošak slavnog kluba koji je užasno ušao u sezonu (tri poraza u prva tri prvenstva kola, bez postignut gola) podiže na skoro 65.000.000 evra. Podsetimo, pre Almade na Monumental stigli su i Anhel Korea za 15.000.000, Lukas Beltran za blizu 7.500.000 (sa obaveznim otkupom), Mauro Arambari za 7.00.000, Tobijas Andrade za 6.000.000 (uz mogućnost da cifra na raste na preko 7.000.000), Fransisko Ortega za oko 6.000.000, Rafael Santos Bore za 2.500.000...

Jedno od najzvučnijih pojačanja svakako je Nikolas Otamendi, međutim za njega nije plaćeno obeštećenje.