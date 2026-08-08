Neće Fredi Gilespi, hoće Majk Tobi: Novi italijanski prvoligaš dovodi bivšeg centra Zvezde

Tobi (31) iza sebe ima bogatu i zapaženu evropsku karijeru. Nakon koledža Virdžinija i kratkog perioda u NBA ligi i Šarlot Hornetsima, najveći deo karijere proveo je u Španiji, nastupajući za Valensiju, Tenerife, Barselonu i Gran Kanariju. U sezoni 2023/20204. nosio je i i dres Crvene zvezde.

Poslednje dve sezone proveo je u dresu Gran Kanarije. Tokom sezone 2025/26 u ACB ligi beležio je prosečno 8,8 poena i 4,9 skokova za 21 minut na parketu, dok je u FIBA Ligi šampiona na 11 utakmica ostvario učinak od 9,5 poena i 6,8 skokova po meču.

Ukoliko transfer bude realizovan, Tobi bi predstavljao poslednje i najznačajnije pojačanje tima iz Verone, koji je prethodno pregovarao sa još jednim bivšim centrom Zvezde, koji je u istoj sezoni igrao za Beograđene, Fredijem Gilespijem. Ipak, on je odabrao odlazak u Izrael i potpisao za Nes Cionu. Sa Tobijem će Verona zaključiti sastavljanje tima za predstojeću sezonu, za koji se veruje da bi mogao da pomrsi konce mnogima u narednoj sezoni.