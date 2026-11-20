UŽIVO: Barselona - Crvena zvezda, crveno-beli traže drugu pobedu u istoriji u Blaugrani
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pet. 20.11.26. | 20:12
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EVROLIGA, 13. KOLO
20.30: (1,75) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,50) MOZZART RELAX
Dvorana: Palau Blaugrana (7.585 mesta)
Sudije: Emin Mugolkoč (Turska), Janis Fufis (Grčka), Kristijan Tajs (Nemačka).
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