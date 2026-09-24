Ronaldo pokušavao do iznemoglosti, VAR mu 'skinuo' gol... Portugalcima pobedu sačuvala prečka

Dobro, poslao je loptu u nju i Kristijano Ronaldo, smestio ju je gde je hteo na pred istek jednog časa igre, međutim, upalio se alarm u VAR sobi i 'skinut' mu je pogodak. Nezadovoljno je odmahnuo rukama, bio je svestan da mu je propala veoma dobra prilika da uveća golgeterski saldo i približi se brojci od 1.000 golova u karijeri zbog malog brzanja.

Bruno Fernandeš poslao mu je savršenu loptu, posepao je velšku odbranu, a Kristijano Ronaldo se u datoj situaciji snašao...

Do tada je pokušavao do iznemoglosti, samo u prvom poluvremenu tukao je četiri puta ka suparničkom golu, ulazio je u prilike i nije mu išlo. Našao se u jednoj i nakon poništenog gola i signalizacije da je bio u nedozvoljenoj poziciji, šutirao je iz okreta – bio mu je to poslednji udarac. Žorž Žezus podigao je Gonsala Ramoša, a Kristijano Ronaldo otišao je do Bruna Fernandeša da mu preda kapitensku traku.

Razočaran je bio najbolji strelac u istoriji Portugalije, ali novi selektor i ekipa u globalu mogu da budu zadovoljni kako je sve prošlo na premijeri u novom izdanju Lige nacija u kome brane trofej, odnosno kako se završilo. Moglo je i da se ne okonča slavljem.

Jer, pobedu je Portugalcima sačuvala prečka.

Imali su od sredine prvog poluvremena prednost, tada je Žoao Feliks raspalio sa distance, lopta je rikošetirala i Deni Vord nije uspeo da je dohvati. Skromnu predstavu prikazali su Velšani u Lisabonu, međutim, desio se u završnici drugog poluvremenu momenat zbog koga se velika većina na stadionu Žoze Alvalade sledila. Brenan Džonson se izvukao, ofsajd zamka nije bila kakva treba da bude, i uspeo je da uputi udarac...

Brenan Džonson prebacio je Dioga Koštu, lopta je sela na prečku i vratila se u kazneni prostor. Ispred gola bio je samo Ruben Rijaš, a Velšani su uspeli da uprskaju. Spetljali su se Dani Džejms i Luis Kumas. I propala je jedina prava prilika da ostrvska reprezentacija predvođena Kregom Belamijem otkine bod Portugalcima.

A LIGA NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/