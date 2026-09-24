Ronaldo pokušavao do iznemoglosti, VAR mu 'skinuo' gol... Portugalcima pobedu sačuvala prečka
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 22:44
Strelac jedinog pogotka protiv Velšana bio Žoao Feliks – 1:0
Srce hoće i bije i dalje kao ludo, glava misli da može, ali telo odbija da izvršava naređenja. Ili ih nedovoljno dobro sprovodi u delo.
Kristijano Ronaldo odbio je da se povuče posle Mundijala, želi da igra makar još malo. Koliko je to? Na taj odgovor verovatno niko, osim njega, ne zna odgovor. Roberto Martines je otišao, došao je Žorž Žezus, ali se nije mnogo toga promenilo – CR7 zakucan je u startnoj postavi. I oko njega se mnogo toga vrti. U većini napada je dotakao loptu, tražili su ga saigrači protiv Velšana, ali jedini je mrežu zatresao Žoao Feliks – 1:0 (1:0).
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Dobro, poslao je loptu u nju i Kristijano Ronaldo, smestio ju je gde je hteo na pred istek jednog časa igre, međutim, upalio se alarm u VAR sobi i 'skinut' mu je pogodak. Nezadovoljno je odmahnuo rukama, bio je svestan da mu je propala veoma dobra prilika da uveća golgeterski saldo i približi se brojci od 1.000 golova u karijeri zbog malog brzanja.
Bruno Fernandeš poslao mu je savršenu loptu, posepao je velšku odbranu, a Kristijano Ronaldo se u datoj situaciji snašao...
Do tada je pokušavao do iznemoglosti, samo u prvom poluvremenu tukao je četiri puta ka suparničkom golu, ulazio je u prilike i nije mu išlo. Našao se u jednoj i nakon poništenog gola i signalizacije da je bio u nedozvoljenoj poziciji, šutirao je iz okreta – bio mu je to poslednji udarac. Žorž Žezus podigao je Gonsala Ramoša, a Kristijano Ronaldo otišao je do Bruna Fernandeša da mu preda kapitensku traku.
Razočaran je bio najbolji strelac u istoriji Portugalije, ali novi selektor i ekipa u globalu mogu da budu zadovoljni kako je sve prošlo na premijeri u novom izdanju Lige nacija u kome brane trofej, odnosno kako se završilo. Moglo je i da se ne okonča slavljem.
Jer, pobedu je Portugalcima sačuvala prečka.
Imali su od sredine prvog poluvremena prednost, tada je Žoao Feliks raspalio sa distance, lopta je rikošetirala i Deni Vord nije uspeo da je dohvati. Skromnu predstavu prikazali su Velšani u Lisabonu, međutim, desio se u završnici drugog poluvremenu momenat zbog koga se velika većina na stadionu Žoze Alvalade sledila. Brenan Džonson se izvukao, ofsajd zamka nije bila kakva treba da bude, i uspeo je da uputi udarac...
Brenan Džonson prebacio je Dioga Koštu, lopta je sela na prečku i vratila se u kazneni prostor. Ispred gola bio je samo Ruben Rijaš, a Velšani su uspeli da uprskaju. Spetljali su se Dani Džejms i Luis Kumas. I propala je jedina prava prilika da ostrvska reprezentacija predvođena Kregom Belamijem otkine bod Portugalcima.
A LIGA NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/
GRUPA 4
Norveška - Danska 3:2 (2:1)
/Bob 14, Haland 18, 74 - Damsgor 25, Hejlund 60/
Portugalija - Vels 1:0 (1:0)
/Feliks 22/
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama