Rugajte se, ismevajte: Boka dobila MMA Superklasiko, ali sledi nešto mnogo važnije

Bombonjera je bila svedok 95. pobede Đenovljana u sveargentinskom derbiju, MMA Superklasika koji je doneo više makljaže nego vrhunskog fubala - ništa čudno za jedan od najvećih i najvatrenijih derbija na kugli zemaljskoj - 1:0.

Žive ove sezone navijači River Plejta više od ruganja Boki Juniors, nego od uspeha svog kluba. A ismevaju arhineprijatelja koji gotovo dve decenije nije osvojio međunarodni trofej. Trljaju mu (i dalje) na nos finale Libertadoresa za sva vremena, likuju zbog 2018 i bili su spremni da likuju i posle 267. Superklasika. Al' ne lezi vraže, Boka se nakon pretposlednjeg, 14. kola Klauzure smeje od uva do uva.

Teško da postoji išta važnije od Superklasika, ali okolnosti su takve da je Boka večerašnji derbi dočekala razmišljajući o onome što sledi kroz tačno 20 dana - finalu Kopa Sudamerikane protiv Atletiko Mineira. A to će biti ogromna šansa za velikana iz Buenos Ajresa da se prvi put od Libertadoresa 2007. godine, domogne međunarodnog trofeja (ne računamo Rekopa Sudamerikanu). Da će Boka napraviti vrhunsku uvertiru za finale u Barankiliji, dalo se naslutiti u prvih pola sata Superklasika. Jer River je već posle deset minuta ostao bez isključenog Lukasa Martineza Kvarte, da bi Boka u 27. minutu povela posle trzaja glavom štopera Lautara di Lola.

Rvački zahvat Martineza Kvarte sa leđa, te obaranje Migela Merentijela koji bi ušao u zicer situaciju, predstavljali su uvod u oktagon. Pakleno težak posao čitave večeri imao je sudija Nikolas Ramirez koji je posle gledanja snimka isključio štopera Rivera. Ali gotovo svaki faul i fizički kontakt, pratile su čarke, ogroman pritisak, komešanje na obe strane. Tenzija se mogla seći nožem, iznositi šleperima sa Bombonjere, pa je kulminacija bila gotovo konstantna. U finišu prvog dela videli smo ozbiljniji sukob nekadašnjih saigrača iz reprezentacije Argentine Markosa Akunje i Leandra Paredesa...