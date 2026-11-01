Rugajte se, ismevajte: Boka dobila MMA Superklasiko, ali sledi nešto mnogo važnije
Vreme čitanja: 4min | ned. 01.11.26. | 21:25
Bombonjera videla pad River Plejta u pretposlednjem, 14. kolu ligaškog dela Klauzure - 1:0
Žive ove sezone navijači River Plejta više od ruganja Boki Juniors, nego od uspeha svog kluba. A ismevaju arhineprijatelja koji gotovo dve decenije nije osvojio međunarodni trofej. Trljaju mu (i dalje) na nos finale Libertadoresa za sva vremena, likuju zbog 2018 i bili su spremni da likuju i posle 267. Superklasika. Al' ne lezi vraže, Boka se nakon pretposlednjeg, 14. kola Klauzure smeje od uva do uva.
Bombonjera je bila svedok 95. pobede Đenovljana u sveargentinskom derbiju, MMA Superklasika koji je doneo više makljaže nego vrhunskog fubala - ništa čudno za jedan od najvećih i najvatrenijih derbija na kugli zemaljskoj - 1:0.
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Teško da postoji išta važnije od Superklasika, ali okolnosti su takve da je Boka večerašnji derbi dočekala razmišljajući o onome što sledi kroz tačno 20 dana - finalu Kopa Sudamerikane protiv Atletiko Mineira. A to će biti ogromna šansa za velikana iz Buenos Ajresa da se prvi put od Libertadoresa 2007. godine, domogne međunarodnog trofeja (ne računamo Rekopa Sudamerikanu).
Da će Boka napraviti vrhunsku uvertiru za finale u Barankiliji, dalo se naslutiti u prvih pola sata Superklasika. Jer River je već posle deset minuta ostao bez isključenog Lukasa Martineza Kvarte, da bi Boka u 27. minutu povela posle trzaja glavom štopera Lautara di Lola.
Rvački zahvat Martineza Kvarte sa leđa, te obaranje Migela Merentijela koji bi ušao u zicer situaciju, predstavljali su uvod u oktagon. Pakleno težak posao čitave večeri imao je sudija Nikolas Ramirez koji je posle gledanja snimka isključio štopera Rivera. Ali gotovo svaki faul i fizički kontakt, pratile su čarke, ogroman pritisak, komešanje na obe strane. Tenzija se mogla seći nožem, iznositi šleperima sa Bombonjere, pa je kulminacija bila gotovo konstantna. U finišu prvog dela videli smo ozbiljniji sukob nekadašnjih saigrača iz reprezentacije Argentine Markosa Akunje i Leandra Paredesa...
River za 103 minuta (pet u nadoknadi prvog i osam u nadoknadi drugog dela) nije uspeo da uputi nijedan udarac u okvir gola Alvara Montera. Boka je, u skladu sa brojčanim stanje na terenu, bila opasnija, konkretnija, ali nije propuštala ulazak u kličn, tako da su argentinske kolege u prenosu uživo pominjale MMA borbu. Nisu bile daleko od istine pošto je četvrti uzastopni Superklasiko završen uz dvocifren broj kartona - devet žutih i dva crvena.
Da, River je meč završio sa devetoricom igrača nakon što je Montijel, ne gledajući loptu koja je već umakla, poleteo da sa leđa udari Blanka. Morao je strelac pobedonosnog penala kojim je Argentina osvojila Mundijal 2022. da napusti teren uz pratnju dvojice policajaca koji su ga štitovima čuvali od kanonade kojekakvih predmeta sa tribina. Prethodno je već Martinez Kvarta digao pritisak Bombonjeri kada je prilikom isključenja prstima gestikulirao 3:1, rezultat kojim je River dobio onaj spektakularni revanš finala Libertadoresa 2018. koji je iz bezbednosnih razliga morao da se igra daleko od Bunenos Ajresa, na Santjago Bernabeuu.
Očigledno je da novcem možete kupiti igrače, ali ne i uspehe. Jasno je to Riveru koji je letos odradio rekordni prelazni rok u klupskoj istoriji potrošivši 52.000.000 evra na igrače poput Tijaga Almade, Anhela Koreje, Maura Arambarija, Tobijasa Andreade... Velikanu sa Monumentala kolo pre kraja nije garantovan ni plej-of Klauzure, mada bi objektivno morao da savlada Aldosivi u poslednjem kolu. Ako River želi u Libertadores, moraće da osvoji tu istu Klauzuru, a trenutno nije ni blizu nivoa neophodnog za taj podvig.
ARGENTINA (KLAUSURA), 15. KOLO
Subota
Rasing - Aldosivi 2:1 (1:1)
/Martinez 24, Rodrigez 60p - Vombergar 20/
Sarmijento - Rosario 1:2 (1:1)
/Garsija 5, Avila 29/
Rijestra - Taljeres 0:3 (0:1)
/Fascendini 25, Kaseres 68, Alvarez 73/
Velez - San Lorenco 2:2 (2:1)
/Polisela 22, Pelegrini 25 - Kueljo 45+1, Auzmendi 81/
Nedelja
Estudijantes - Instituto Kordoba 3.3 (0:1)
/Kariljo 58, Palasios 65, F. Perez 86 - Suarez 3, Mosevič 48, Moskera 52/
Boka Juniors - River Plejt 1:0 (1:0)
/Di Lolo 27/
22.30: (1,90) Belgrano (3,40) Barakas Sentral (4,30)
22.30: (1,98) Njuels Old Bojs (3,40) Union Santa Fe (4,00)
Ponedeljak
00.45: (1,50) Lanus (4,20) Himnasija Mendoza (6,75)
23.00: (1,52) Platense (3,90) Sentral Kordoba II (7,25)
23.00: (2,25) Defensa Hustisija (3,30) Independijente (3,30)
Utorak
01.15. (2,95) Atletiko Tukuman (3,10) Argentinos Juniors (2,55)
01.15: (1,60) Independijente Rivadavija (3,90) Banfild (6,00)
*** kvote su podložne promenama