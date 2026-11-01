Bruks najefikasniji u ubedljivoj pobedi, Valensija najlošija sa njim na parketu

Andora je bolje otvorila utakmicu i posle uvodnih deset minuta imala minimalnu prednost, ali je Valensija već u drugoj četvrtini preuzela kontrolu. Gosti su na veliki odmor otišli sa sedam poena viška, da bi u trećoj deonici prednost uvećali za još dva, pa se u završnih deset minuta ušlo sa rezultatom 77:68.

A onda je usledila potpuna dominacija gostiju. Valensija je u poslednjoj četvrtini ubacila čak 34 poena, dok je Andoru svela na svega 11 i tako ugasila svaku nadu domaćina da može do preokreta. Zanimljivo, Armoni Bruks u tom periodu nije ni ulazio u igru, a najveći "krivac“ za ubedljiv trijumf bio je Mario Sen Superi, koji je samo u prvoj polovini završne deonice postigao 12 poena.

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Upravo je Sen Superi bio drugi najefikasniji igrač Valensije sa 17 poena, odmah iza Bruksa, koji je ubacio 23. U poraženom sastavu istakao se Artem Pustovoj sa 19 poena, dok ga je Kasijus Robertson pratio sa 18.