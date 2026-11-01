Bruks najefikasniji u ubedljivoj pobedi, Valensija najlošija sa njim na parketu
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 20:43
Mario Sen Superi predvodio je Slepe miševe sa 12 poena u poslednjoj deonici
Valensija je stigla do četvrte pobede u španskom prvenstvu, i to na kakav način! Ekipa Ćavija Alberta ubedljivo je savladala Andoru na gostovanju rezultatom 111:79, iako se pred poslednju deonicu nije nazirao ovakav rasplet. Gosti su u završnih deset minuta potpuno razbili rivala i na kraju slavili sa 32 poena razlike.
Armoni Bruks bio je najefikasniji igrač susreta sa 23 poena, ali uz jedan prilično neobičan statistički podatak. Američki bek bio je jedini košarkaš pobedničkog tima sa negativnim plus-minus učinkom (-1). Dakle, iako je Valensija slavila sa ogromnom razlikom, tokom njegovog boravka na parketu Andora je postigla poen više, pa se teško može reći da je upravo on bio najzaslužniji za ubedljiv trijumf.
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Andora je bolje otvorila utakmicu i posle uvodnih deset minuta imala minimalnu prednost, ali je Valensija već u drugoj četvrtini preuzela kontrolu. Gosti su na veliki odmor otišli sa sedam poena viška, da bi u trećoj deonici prednost uvećali za još dva, pa se u završnih deset minuta ušlo sa rezultatom 77:68.
A onda je usledila potpuna dominacija gostiju. Valensija je u poslednjoj četvrtini ubacila čak 34 poena, dok je Andoru svela na svega 11 i tako ugasila svaku nadu domaćina da može do preokreta. Zanimljivo, Armoni Bruks u tom periodu nije ni ulazio u igru, a najveći "krivac“ za ubedljiv trijumf bio je Mario Sen Superi, koji je samo u prvoj polovini završne deonice postigao 12 poena.
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Upravo je Sen Superi bio drugi najefikasniji igrač Valensije sa 17 poena, odmah iza Bruksa, koji je ubacio 23. U poraženom sastavu istakao se Artem Pustovoj sa 19 poena, dok ga je Kasijus Robertson pratio sa 18.