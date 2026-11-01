Vitorija kliče Stefanu Joksimoviću! Slovenački vunderkind doneo prvi trijumf Perasoviću
Vreme čitanja: 4min | ned. 01.11.26. | 20:37
Baskonija se razigrala i pregazila Manresu
Baskonija je prekinula seriju od sedam uzastopnih poraza u svim takmičenjima i Velimiru Perasoviću donela prvu pobedu od povratka na klupu. Ekipa iz Vitorije savladala je Manresu rezultatom 106:83 (30:22, 20:18, 33:24, 23:19) u šestom kolu španskog prvenstva, mada konačna razlika ne pokazuje koliko je utakmica bila neizvesna tokom treće četvrtine.
Posle teškog poraza od Asvela u Evroligi i sve većeg nezadovoljstva navijača, Baskoniji je pobeda bila preko potrebna. Protiv poslednjeplasirane ekipe ACB lige dobila je priliku da popravi utisak, ali je i ovog puta pokazala slabosti koje su je pratile prethodnih nedelja. Ipak, raspoloženi Kobi Simons i Di Džej Stjuart pobrinuli su se da Manresa iz Vitorije ode sa šestim porazom u isto toliko prvenstvenih utakmica. Ipak, možda prvo lice utakmice i jedna od najsvetlijih tačaka u teškoj sezoni Baskonije je supertalentovani Stefan Joksimović, kome je publika uputila najglasnije aplauze i ovacije zbog još jedne blistave partije.
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Gosti su bolje otvorili susret i poveli sa 7:2, ali je Baskonija brzo pronašla napadački ritam. Simons je pogodio tri uzastopne trojke, pokrenuo seriju domaćina i omogućio ekipi da prvu četvrtinu završi sa osam poena prednosti (30:22). Perasovićevi igrači nastavili su u sličnom ritmu i početkom drugog perioda. Prednost je u 16. minutu narasla na 44:32, ali je Manresa uspela da se vrati zahvaljujući čvršćoj odbrani i boljoj kontroli skoka. Gosti su prišli na 45:40, pre nego što je Ej Džej Loson trojkom uz zvuk sirene postavio rezultat prvog poluvremena – 50:40. Simons je već do odmora već postigao 17 poena, uz četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja.
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Međutim, deset poena prednosti nije bilo dovoljno da Baskonija mirno nastavi utakmicu. Manresa je drugo poluvreme otvorila znatno agresivnije i serijom 18:6 napravila potpuni preokret. Na semaforu je u 24. minutu stajalo 56:58, a Perasović je ponovo morao da traži rešenje za probleme svog tima. I pronašao ga je u Di Džej Stjuartu. Američki bek preuzeo je odgovornost u napadu, postigao 14 poena tokom treće četvrtine i predvodio silovitu reakciju domaćina. Baskonija je od rezultata 56:58 napravila seriju 27:6 i poslednjih deset minuta dočekala sa velikih 83:64. Manresa više nije imala snage za još jedan povratak.
Prednost je u završnoj četvrtini nastavila da raste, dostigla je i 26 poena, a publika je ovacijama ispratila Stefana Joksimovića, koji je još jednom ostavio odličan utisak. Mladi košarkaš završio je susret sa 15 poena, šest skokova i indeksom korisnosti 20. Briljirao je slovenački vunderkind i sa nekoliko poteza digao publiku u dvorani Fernando Buesa na noge!
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kobi Simons sa 22 poena i indeksom 27, Stjuart je dodao 17, a Loson 16. Po deset poena postigli su Kleman Friš i Mateo Spanjolo. Kod Manrese se istakao Jordan Minčev sa 12 poena i 14 skokova.
Baskonija je tako stigla do četvrte pobede u šest kola španskog prvenstva, dok je Manresa ostala na začelju tabele bez trijumfa. Za Perasovića je rezultat posebno važan posle neuspešnog početka njegovog četvrtog mandata u Vitoriji. Ipak, u nastavku sezone čeka ga znatno teži posao. Baskonija u Evroligi ima samo jednu pobedu posle devet utakmica, a već naredni evropski izazov biće gostovanje Fenerbahčeu, zatim i dolazak na noge Partizan Mozzart Betu.