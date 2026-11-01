Vitorija kliče Stefanu Joksimoviću! Slovenački vunderkind doneo prvi trijumf Perasoviću

Gosti su bolje otvorili susret i poveli sa 7:2, ali je Baskonija brzo pronašla napadački ritam. Simons je pogodio tri uzastopne trojke, pokrenuo seriju domaćina i omogućio ekipi da prvu četvrtinu završi sa osam poena prednosti (30:22). Perasovićevi igrači nastavili su u sličnom ritmu i početkom drugog perioda. Prednost je u 16. minutu narasla na 44:32, ali je Manresa uspela da se vrati zahvaljujući čvršćoj odbrani i boljoj kontroli skoka. Gosti su prišli na 45:40, pre nego što je Ej Džej Loson trojkom uz zvuk sirene postavio rezultat prvog poluvremena – 50:40. Simons je već do odmora već postigao 17 poena, uz četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Međutim, deset poena prednosti nije bilo dovoljno da Baskonija mirno nastavi utakmicu. Manresa je drugo poluvreme otvorila znatno agresivnije i serijom 18:6 napravila potpuni preokret. Na semaforu je u 24. minutu stajalo 56:58, a Perasović je ponovo morao da traži rešenje za probleme svog tima. I pronašao ga je u Di Džej Stjuartu. Američki bek preuzeo je odgovornost u napadu, postigao 14 poena tokom treće četvrtine i predvodio silovitu reakciju domaćina. Baskonija je od rezultata 56:58 napravila seriju 27:6 i poslednjih deset minuta dočekala sa velikih 83:64. Manresa više nije imala snage za još jedan povratak.

Prednost je u završnoj četvrtini nastavila da raste, dostigla je i 26 poena, a publika je ovacijama ispratila Stefana Joksimovića, koji je još jednom ostavio odličan utisak. Mladi košarkaš završio je susret sa 15 poena, šest skokova i indeksom korisnosti 20. Briljirao je slovenački vunderkind i sa nekoliko poteza digao publiku u dvorani Fernando Buesa na noge!