Spanulis posle pobede: Žoc je legenda, mnogo sam naučio od njega; ovo nije ništa lično

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Govoreći o samoj utakmici, trener Arisa nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji su njegovi igrači odgovorili na izazov protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrolige.

"Bila je odlična utakmica. Postignuto je mnogo poena, publika je uživala u meču, a mi smo kao tim dali sve od sebe tokom svih 40 minuta protiv sjajne ekipe. Veći deo utakmice uspevali smo da igramo svoju košarku i pokazali smo srce. Kada je Jabusele pogodio veliku trojku, bio je to težak trenutak za nas, ali smo nastavili da igramo i reagovali smo kao tim".

Posebno je bilo zanimljivo njegovo objašnjenje da ga ovakva partija Arisa nije iznenadila. Spanulis je naglasio da ono što ekipa pokazuje na treninzima daje dovoljno razloga za veru da može ravnopravno da igra i protiv najkvalitetnijih protivnika.

"Ne, zato što znam kakvu ekipu imamo i to vidim svakog dana. Pogledali smo Panatinaikos u oči i ova pobeda je važna pre svega za naše samopouzdanje. Takođe, kontrolisali smo utakmicu više od 35 minuta i naterali ekipu kao što je Panatinaikos da napravi 20 grešaka. Igrali smo agresivnu odbranu, a bilo je važno i to što su svi igrači koji su ulazili na teren dali svoj doprinos".

Na pitanje o čak 37 poena koje je Aris postigao posle izgubljenih lopti Panatinaikosa, dodatno je objasnio koliko je bio zadovoljan pripremom i reakcijom svojih igrača, čak i kada su problemi sa ličnim greškama počeli da utiču na rotaciju.

"To je velika brojka. Svaka utakmica ima svoj tok. Odigrali smo onako kako sam očekivao, jer sam u očima igrača video da su spremni, i fizički i mentalno. Mnogo faktora utiče na jednu utakmicu. Zbog ličnih grešaka izgubili smo dvojicu važnih igrača, ali videli ste da su ostali nastavili da igraju. Odigrali smo kao tim".

Sreda, 20.45: (1,90) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (2,10)

Jedna od zanimljivijih odluka dogodila se u 33. minutu, kada su trojica od petorice igrača Arisa na parketu imala po četiri lične greške. Spanulis je upitan da li je takav potez predstavljao preveliki rizik, a njegov odgovor izazvao je osmehe u sali.

"Kao što su moji treneri verovali u mene, tako i ja verujem svojim igračima. Kažem im: 'Samo nemojte da zabrljate' (smeh). Šalim se. To je stvar instinkta i razmišljanja. Ne plašim se da donosim takve odluke i uvek se oslanjam na iskustvo koje sam stekao, kako kao igrač, tako i kao trener".

Uprkos značaju pobede nad Panatinaikosom, Spanulis nije želeo da je proglašava najvećim trenutkom svog dosadašnjeg rada u Arisu. Naprotiv, objasnio je da je neposredno posle poslednjeg zvuka sirene već počeo da razmišlja o narednom protivniku.

"Zapravo, već razmišljam o Hapoelu. Za mene je utakmica protiv Panatinaikosa završena. Bio sam srećan dva minuta i to je bilo sve. Život ide dalje, sezona se nastavlja i moramo da naučimo da kontrolišemo emocije. Isto bih razmišljao i da smo izgubili. Moramo da ostanemo čvrsto na zemlji jer imamo još mnogo prostora za napredak. Ekipa svake nedelje napravi mali korak napred. Važno je da igrači budu zdravi. Najvažniji trenutak bio je način na koji smo reagovali posle poraza od Kardice. U životu moraš da patiš da bi uspeo. Mučili smo se, radili, spustili glave i nastavili dalje. Isto ćemo uraditi i sada. Ovo je jednostavno jedna pobeda koja nije odlučila ništa više od toga".