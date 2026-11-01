Spanulis posle pobede: Žoc je legenda, mnogo sam naučio od njega; ovo nije ništa lično
Vreme čitanja: 5min | ned. 01.11.26. | 21:04
"Kao što su moji treneri verovali u mene, tako i ja verujem svojim igračima. Kažem im: 'Samo nemojte da zabrljate' (smeh). Šalim se. To je stvar instinkta i razmišljanja"
Veliki grčki derbi između Arisa i Panatinaikosa završen je trijumfom solunskog tima (101:91), a Vasilis Spanulis ostvario je prvu trenersku pobedu nad Željkom Obradovićem. Ipak, trijumf nije želeo da predstavlja kao lični uspeh. Nekadašnji učenik srpskog stručnjaka, koji je pod njegovim vođstvom igrao u Atini, posle utakmice u Solunu govorio je sa velikim poštovanjem o čoveku od kojeg je učio košarku, istovremeno ističući značaj pobede za ekipu koju gradi.
Aris je u petom kolu grčkog prvenstva naneo Panatinaikosu prvi prvenstveni poraz u sezoni, a Spanulisova ekipa kontrolisala je rezultat više od 35 minuta, iznudila 20 izgubljenih lopti rivala i iz njegovih grešaka postigla čak 37 poena. Ipak, jedno od prvih pitanja posle utakmice odnosilo se na odnos dvojice trenera i činjenicu da je Spanulis prvi put u novoj ulozi savladao Obradovića.
"Trener Obradović je legenda, najbolji trener koji je ikada radio u evropskoj košarci. Znamo koliko je titula osvojio, šta je sve postigao i koliko je igrača trenirao. Ja sam jedan od njih. Imam ogromno poštovanje prema njemu i mnogo sam naučio od Žoca. Ovo nije duel Spanulisa i Obradovića. Nema tu ničeg ličnog. Zahvalan sam Žocu za sve što me je naučio", rekao je Spanulis.
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Govoreći o samoj utakmici, trener Arisa nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji su njegovi igrači odgovorili na izazov protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrolige.
"Bila je odlična utakmica. Postignuto je mnogo poena, publika je uživala u meču, a mi smo kao tim dali sve od sebe tokom svih 40 minuta protiv sjajne ekipe. Veći deo utakmice uspevali smo da igramo svoju košarku i pokazali smo srce. Kada je Jabusele pogodio veliku trojku, bio je to težak trenutak za nas, ali smo nastavili da igramo i reagovali smo kao tim".
Posebno je bilo zanimljivo njegovo objašnjenje da ga ovakva partija Arisa nije iznenadila. Spanulis je naglasio da ono što ekipa pokazuje na treninzima daje dovoljno razloga za veru da može ravnopravno da igra i protiv najkvalitetnijih protivnika.
"Ne, zato što znam kakvu ekipu imamo i to vidim svakog dana. Pogledali smo Panatinaikos u oči i ova pobeda je važna pre svega za naše samopouzdanje. Takođe, kontrolisali smo utakmicu više od 35 minuta i naterali ekipu kao što je Panatinaikos da napravi 20 grešaka. Igrali smo agresivnu odbranu, a bilo je važno i to što su svi igrači koji su ulazili na teren dali svoj doprinos".
Na pitanje o čak 37 poena koje je Aris postigao posle izgubljenih lopti Panatinaikosa, dodatno je objasnio koliko je bio zadovoljan pripremom i reakcijom svojih igrača, čak i kada su problemi sa ličnim greškama počeli da utiču na rotaciju.
"To je velika brojka. Svaka utakmica ima svoj tok. Odigrali smo onako kako sam očekivao, jer sam u očima igrača video da su spremni, i fizički i mentalno. Mnogo faktora utiče na jednu utakmicu. Zbog ličnih grešaka izgubili smo dvojicu važnih igrača, ali videli ste da su ostali nastavili da igraju. Odigrali smo kao tim".
Sreda, 20.45: (1,90) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (2,10)
Jedna od zanimljivijih odluka dogodila se u 33. minutu, kada su trojica od petorice igrača Arisa na parketu imala po četiri lične greške. Spanulis je upitan da li je takav potez predstavljao preveliki rizik, a njegov odgovor izazvao je osmehe u sali.
"Kao što su moji treneri verovali u mene, tako i ja verujem svojim igračima. Kažem im: 'Samo nemojte da zabrljate' (smeh). Šalim se. To je stvar instinkta i razmišljanja. Ne plašim se da donosim takve odluke i uvek se oslanjam na iskustvo koje sam stekao, kako kao igrač, tako i kao trener".
Uprkos značaju pobede nad Panatinaikosom, Spanulis nije želeo da je proglašava najvećim trenutkom svog dosadašnjeg rada u Arisu. Naprotiv, objasnio je da je neposredno posle poslednjeg zvuka sirene već počeo da razmišlja o narednom protivniku.
"Zapravo, već razmišljam o Hapoelu. Za mene je utakmica protiv Panatinaikosa završena. Bio sam srećan dva minuta i to je bilo sve. Život ide dalje, sezona se nastavlja i moramo da naučimo da kontrolišemo emocije. Isto bih razmišljao i da smo izgubili. Moramo da ostanemo čvrsto na zemlji jer imamo još mnogo prostora za napredak. Ekipa svake nedelje napravi mali korak napred. Važno je da igrači budu zdravi. Najvažniji trenutak bio je način na koji smo reagovali posle poraza od Kardice. U životu moraš da patiš da bi uspeo. Mučili smo se, radili, spustili glave i nastavili dalje. Isto ćemo uraditi i sada. Ovo je jednostavno jedna pobeda koja nije odlučila ništa više od toga".
Grčki stručnjak je, međutim, naglasio da rezultat ima poseban značaj za proces stvaranja nove ekipe. Smatra da je njegova grupa položila prvi ozbiljan ispit, posebno imajući u vidu kvalitet protivnika i činjenicu da je Panatinaikos jedan od kandidata za evropsku titulu.
"Ovo je veoma važna pobeda za ekipu i za ono što gradimo. Mi smo tim koji pokreću skromnost i naporan rad. Tako se gradimo svakog dana. Odigrali smo izvanrednu utakmicu, nijedan igrač nije podbacio, dali smo sve od sebe. Odigrali smo izvanredan meč na obe strane terena. Postigli smo 101 poen protiv odlične ekipe kao što je Panatinaikos. Oni su među favoritima za osvajanje Evrolige, kao i Olimpijakos. To su dve ekipe koje spadaju među favorite. Ovo je bio naš prvi veliki test i dobili smo veoma visoku ocenu".
Na pitanje da li je protiv Panatinaikosa video Aris kakav zamišlja i želi da izgradi, odbio je da donosi velike zaključke na osnovu jedne utakmice.
"Ne volim takve razgovore, samo zato što smo ostvarili veliku pobedu. Odigrali smo dobro, pobedili i idemo dalje. Pred nama je veoma važna utakmica. Nadovezaćemo se na ovaj meč, analiziraćemo i dobre i loše stvari koje smo uradili i nastavićemo dalje".
Za kraj, Spanulis je upitan šta će prvo reći svojim igračima u svlačionici posle jednog od najvećih rezultata od početka njegovog mandata u Solunu. Odgovor je bio kratak.
"Čestitam. Sutra je trening".
Spanulisu i Arisu sledi još jedan duel sa Obradovićem, samo sada Sašom i njegovim Hapoelom iz Jerusalima. Duel se igra u sredu od 20 časova u "Hali sportova Ranko Žeravica".