Sad i zvanično: Nemanja Radonjić ponovo nosi Čukin broj 28

Doskorašnji reprezentativac Srbije je zadovoljan što karijeru nastavlja u klubu za koji je igrao pre tačno deceniju.

„Posle deset godina sam ponovo u Čukaričkom, klubu koji mi je mnogo toga dao i kojem sam izuzetno zahvalan. Ovde sam proveo neke od najlepših momenata u karijeri, a drago mi je da su u klubu i dalje neki ljudi sa kojima sam tada sarađivao. Između ostalih i direktor Vladimir Matijašević, sa kojim sam se lako dogovorio oko saradnje. Siguran sam da će biti na obostrano zadovoljstvo. Znam kako stvari ovde funkcionišu, sa te strane se ništa nije promenilo, klub je i dalje vrhunski organizovan, a na nama igračima je da ostvarimo dobre rezultate na terenu“.

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Mnogo igrača Čukaričkog Radonjić poznaje od ranije, pa mu adaptcija, veruje, neće biti problem.

„Mnogo je poznatih imena ovde, sa nekima sam igrao zajedno, protiv većine se borio na drugoj strani terena. Dobro se poznajemo, smatram da ekipa ima kvalitet i da možemo da ostvarimo zapažene rezultate. Pozicija na kojoj se trenutno ekipa nalazi nije baš najbolja, trudićemo se da to promenimo počevši od utakmice sa Zemunom. Jedva čekam da ponovo budem na terenu, siguran sam da ova ekipa može mnogo i nadam se da ćemo to i dokazati“, istakao je Radonjić.

Biće potrebno vremena krilnom napadaču da uđe u takmičarski ritam, jer je poslednju utakmicu odigrao još 29. januara u dresu Crvene zvezde protiv Selte.

U prethodnom mandatu u Čukaričkom Radonjić je odigrao 31 utakmicu, postigao četiri gola, dok je za sedam asistirao.