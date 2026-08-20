Sad ste videli loptu i više nećete – Rijeka ima vrtoglavicu zbog Midtjilanda! Larn hita ka Ligi konferencije

Matjaž Kek se vratio u Rijeku, međutim, šanse da sa klubom sa kojim je osvojio titulu od septembra igra u Ligi konferencije nisu naročito velike. Prilično su tanke kada se u obzir uzme šta je njegovog tim prikazao u prvoj utakmici plej-ofa. Gotovo ništa. Bledunjavo izdanje.

U dobrom delu prvog poluvremena Riječani nisu prelazili polovinu, imali su vrtoglavicu od kombinacija Midtjilanda. Duge napade organizovali su Danci, a posle ubacivanja Frankulina na drugoj stativi je Gu Sung Čo sačekao loptu i glavom ju je prosledio u mrežu. Nemoćan je bio srpski čuvar mreže Aleksa Todorović…

Među retkim pokušajima vrednih pomena u timu Matjaža Keka bio je onaj Nika Jankovića sa distance, delovalo je u završnici prvog poluvremena da se Rijeka oslobađa. Počela je da igra fudbal, ali posle pauze – hladan tuš. Danski strateg Majk Tulberg izvršio je dve izmene i jedna je bila zlatna.

Stenli Ihenačo je jednom umakao odbrani i promašio je dobru priliku. Samo minut kasnije opet je pobegao, a akcija je završena tako što je Sofus Johansen zatresao mrežu. Rijeka je posle tri minuta u nastavku bila ubijena u pojam. Daleko od toga da je definitivno otpisana, nije ovo rezultat posle koga ne može da se vrati, ali će joj biti vraški teško i na Rujevici. Moraće znatno bolje da odigra.

Još jedan danski predstavnik u Ligi konferencije ostvario je zadovoljavajuć rezultat, Nordsjeland je kod kuće dobio Sankt Galen – 1:0 (1:0). Niklas Rejkjer usmerio ga je na pravi put pred revanš. I danas, kao i prethodna dva dana, Norvežani imaju razlog za radost. Viking je izvukao remi na Maksimiru sa Dinamom, potom je Bode Glimt napravio krupan korak ka Ligi šampiona, da bi Tromze izdržao nalete prošaranog Brajtona – 0:0.

Blizu plasmana u treće po snazi evropsko takmičenje je Larn. Klub koji je Crvena zvezda eliminisala iz kvalifikacija za Ligu šampiona je ispao od gruzijske Iberije u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali je večeras ostvario prvu pobedu na međunarodnoj sceni još od početka leta i dvomeča protiv Tre Fjorija…

Larn je jednom nogom zagazio u Ligu konferencije, pobedio je Linkoln u Gibraltaru – 2:0 (0:0). Domaćin je u prvom poluvremenu ostao sa desetoricom, crveni karton zaradio je Jusef Idrisi. Ipak, držao se uprkos isključenju veziste sve do završnice, a onda je pukla brana. Nekoliko minuta pred ulazak u nadoknadu je Pol O‘Nil bio precizan, a zatim i Kevin O‘Hara.

Morao bi Larn ozbiljno da uprska u revanšu da se ne bi našao u Ligi konferencije.

LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Inter Turku - Kopenhagen 0:0

Linkoln - Larn 0:2 (0:0)

/O'Nil 82, O'Hara 90+3/

Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)

/Čo 20, Johansen 49/

Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)

/Rejkjer 13/

Ki Klaksvik - Riga 0:0

Tromze - Brajton 0:0

19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)

20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)

20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)

20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)

20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)

20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)

20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)

20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)

21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)

21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)

21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)

*** kvote su podložne promenama