Samardžić prvi put starter u Ligi konferencije

Znatno drugačije je bilo u kvalifikacijama za najmlađe takmičenje UEFA, pošto je u plej-ofu protiv Hapoela iz Tel Aviva (0:0 u Bergamu, 1:0 u Izraelu) oba puta bio od početka na terenu i igrao je nešto više od sat vremena.

Računajući sva takmičenja, Samardžić je od početka sezone zabeležio 13 nastupa, od čega šest kao starter. Ukupno je proveo u igri 578 minuta, a za to vreme nije zabeležio nijednu asistenciju i postigao je jedan gol. U prvenstvu protiv Bolonje za pobedu sa 1:0.

18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)

Prvi napadač Atalante Đanluka Skamaka se oporavio od povrede, ali neće ga Sari forsirati protiv Kairata. Zato, ponovo će od starta igrati crnogorski reprezentativac i nekadašnji napadač Crvene zvezde Nikola Krstović. S obzirom na to u koliko se dobroj formi nalazi, to je i najbolje za Atalantu.

Krstović je na 10 mečeva u Seriji A postigao šest golova i zabeležio dve asistencije. Još uvek nije bio strelac u Ligi konferencije, ali tamo je odigrao samo 98 minuta u kvalifikacijama i 18 minuta u ligaškoj fazi.

Za razliku od Atalante, Kairat još uvek nema nijednu pobedu u Ligi konferencije. U Letoniji je odigrao 1:1 sa Rigom, a potom je u Almatiju doživeo debakl protiv Panatinaikosa (1:5). Naravno, Kazahstanci su apsolutni autsajderi u Bergamu.

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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO

Četvrtak

18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)

18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)

18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX

18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)

18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)

18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)

18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)

18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)

21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX

21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)

21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)

21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)

21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)

21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)

21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)

21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)

***Kvote su podložne promenama