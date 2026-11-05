Da li je Jerko Leko Dinamov spasilac? Modri traže svetlo na severu Engleske

Dinamo će na megdan Crnim mačkama sa privremenim kormilarom Jerkom Lekom. Na Stadionu svetlosti Modri traže svetlo za izlazak iz krize. I za Leka je ovo izazov, možda bi mogao da ostane na klupi do kraja sezone.

“Spreman samo za ovaj izazov”, rekao je Jerko na predstavljanju na Maksimiru.

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

Letargija se uvukla u redove hrvatskog šampiona. Hajduk nikad ozbiljnije preti da mu otme titulu u HNL-u.

“Sanderlend je favorit, ima sedam bodova, ali papir je jedno, a nadam se da ćemo nešto da napravimo. Naš rival ima brze igrače, dobru tranziciju i skok. Nisam se previše bavio njima, moramo da budemo skoncentrisani ceo meč”, rekao je novi kormilar Dinama pred meč za portal Germanijak.

Dinamo je imao odličan start u Ligi Evrope, bod protiv Hapoel Ber Ševe (0:0), a onda pobeda u poslednjim trenucima meča nad Anderlehtom (1:0). Usledio je šok, poraz u Zagrebu od NEC-a (2:4), pa je hrvatski šampion tek na 18. mestu i boriće se do kraja da ostane makar u prvih 24 i izbori nokaut fazu.

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

Za golove u domaćem timu biće zasluženo Beljo i Mislav Oršić koji imaju prednost u odnosu na Albanca Hodžu.

“Radili smo sa nekoliko taktičkih sitnica koje bi nam mogle koristiti. Sa nekoliko igrača sam razgovarao da znaju šta od njih očekujem. Motivacije ne sme da manjka, jer inače nošenje dresa Dinama onda ne bi imalo smisla”, istakao je Leko.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Dok je u Premijer ligi očajan, Granit Džaka i drugovi su odlični u Ligi Evrope, dve pobede i remi i mogu do prvih osam i plasmana direktno u osminu finala.

Trener Sanderlenda Režis le Bris takođe je u nezavidnom položaju. I Crne mačke traže izlaz iz krize.

“Promena trenera je došla između dve utakmice u Evropi, tako da ne znam šta bih mogao da očekujem od Dinama”, istakao je trener tima sa severa Engleske.

LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama