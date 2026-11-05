Pažnja, pažnja, govori Bepe Sinjori: Rekao sam “ne” Berluskoniju, nisam bio zreo za Milan

Dok je bio u Fođi, eksplodirao je kod Zdenjeka Zemana, što mu je donelo interesovanje najjačih klubova Serije A. Nije hteo da ode, ali jedno „ne” mu je bilo najteže da izgovori.

„Najteže 'ne' rekao sam Silviju Berluskoniju i Milanu. Otišao sam u ulicu Turati kod Adrijana Galijanija, bio je tu Arijedo Braida. Sve je bilo spremno za potpis. Zašto sam odbio? Nisam se osećao dovoljno zrelim za takvo iskustvo. Tamo su bili Marko Van Basten i Rud Gulit, tim šampiona koji je osvajao sve. Ali mene je zanimalo da igram, pa sam odlučio da ostanem u Fođi. I danas mislim da je to bila prava odluka. Naravno, da sam rekao 'da', danas bih imao mnogo trofeja u vitrini, ali bih ih osvojio kao sporedni igrač, a ne kao nosilac igre”, rekao je Sinjori.

Deluje da Bepe ne žali ni za čim, iako je utisak da mu je karijera, pre svega reprezentativna, mogla biti bolja.

„Žalim za jednom stvari, ali ogromnom - što nisam igrao u finalu Svetskog prvenstva u SAD-u '94. To ti se desi jednom u životu, i zaista, nikada mi se više nije ponovilo. Možda sam bio previše prepotentan u tom sukobu sa Arigom Sakijem. Dolazio sam sa titulom najboljeg strelca iz te sezone... bio sam siguran da ja moram da igram tog popodneva. Robi Bađo je bio povređen, uopšte nije trenirao pred finale. Sve dok, kada je osvanuo taj veliki dan, nisam saznao da će on početi kao starter. Nisam to dobro prihvatio. Da mogu da vratim vreme, igrao bih i na golu umesto Paljuke.”

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Poziv predsednika FS Italije Đovanija Malaga na neki način je zatvorio krug nakon deset godina pravosudnog pakla. Uprkos svemu, činjenica da mu je ime u jednom trenutku bilo ozbiljno ukaljano ostaje nešto što će ga pratiti do kraja života

„Ta rana nikada neće potpuno zarasti. Recimo da moj povratak u reprezentaciju malo ublažava bol zbog onoga što sam morao da proživim. Ali taj košmar uvek ostaje urezan: bile su to godine koje je bilo teško izneti, a kao ocu još i teže. Moram da se zahvalim Malagu što mi je omogućio da krenem iznova tamo gde sam stao: imao je poverenja u mene. Vraćam se u svet koji mi je doneo toliko emocija, pobeda, naravno i poraza, ali to je svet kojem pripadam.”

Pre 15 godina je uhapšen, a kasnije potpuno oslobođen svih optužbi za nameštanje utakmica. U tom periodu je mnogo ljudi nestalo iz njegovog života.

„Recimo to ovako: desila se prirodna selekcija. Shvatio sam ko me zaista voli, a ko ne, i to bez imalo muke”, smatra Sinjori.