Vlahovićev napad na prvenac u Ligi Evrope

Prilika za prvenac i eksploziju u Ligi Evrope je gostovanje ove sezone očajnom Seltiku. Škotski prvak je bez boda posle tri kola. Samo je jermenski prvak Ararat ima slabiju gol-razliku do Kelta.

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

Vlahović će biti udarna igla italijanskog stručnjaka, uz letnje veliko pojačanje iz Arsenala, Belgijanca Leandra Trosara. Status kapitena, duše tima Orkana Kokčua je neizvestan. Van stroja za Bešiktaš je Umit Akdag koji je suspendovan zbog crvenog kartona, dok je Fabio Mireti povređen.

Seltik je poražen drugi put ove sezone u škotskom Premijeršipu za vikend od Falkirka (0:2). Pre toga samo remi (2:2) u Glazgovu protiv Dandi Junajteda. Kelti će biti lišeni usluga Alistera Džonstona i Janga Hjuna Džuna.

Nije ni Bešiktaš u idealnom trenutku, ima samo jednu pobedu na četiri poslednja meča. Za vikend je odigrao samo 2:2 protiv gradskog rivala Kasimpaše, kada su Trosar i Vlahović zatresli mreže. Nije belgijski napadač zasad opravdao očekivanja u Istanbulu posle dolaska iz Arsenala. Samo dva gola u šampionatu, takođe kao i Srbin, a bez pogotka u Ligi Evrope.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama