Miletić: Ako me Srbija pozove, tu sam; sa Obradovićem napredujem, imamo tim za velike stvari

Šta je bio ključ pobede? Imali ste dosta ofanzivnih skokova, ali niste uspevali sve to da materijalizujete. Ipak, Šejk Milton i Kenet Lofton su svojim individualnim kvalitetom uspevali da pronađu rešenja. "Značio je taj individualni kvalitet koji imamo, ali i to što smo mnogo išli na skok. To nam je donelo dosta toga u prvom poluvremenu, nešto manje u drugom. Igrali smo i dobru odbranu, a imali smo i nekoliko dobrih odluka u napadu, pa je protok lopte bio bolji. Mislim da su to neke od stvari koje su napravile razliku".

Da se vratimo na duel sa Arisom... Teška i naporna utakmica, do pobede ste došli uz mnogo muke. Meč je trajao čak dva sata i 15 minuta. Kakvi su tvoji utisci? "Jeste, stvarno važna utakmica za nas, pre svega zbog samopouzdanja i nastavka takmičenja. Igrali smo protiv veoma dobrog protivnika, sigurno jednog od favorita za osvajanje Evrokupa. Mislim da smo odigrali dobro, bili veoma čvrsti fizički i ispoštovali sve što smo se dogovorili. Verujem da je pobeda rezultat svega toga".

Pre nego što smo ušli u detalje susreta sa timom iz Soluna, dotakli smo se reprezentacije, pošto je novembar mesec novih utakmica kvalifikacija za Mundobasket. Zato smo pitali Miletića da li je u kontaktu sa reprezentacijom i postoji li mogućnost da bude na spisku Dušana Alimpijevića ? "Generalno jesam u kontaktu, ali šta će biti, stvarno ne znam. Još nisam dobio poziv, ali jesam u kontaktu sa selektorom. Naravno da bih voleo da budem deo reprezentacije, kao i uvek. Ako poziv stigne, odazvaću se, kao što sam se uvek odazivao. Videćemo" , poručio je Miletić .

Utakmica je bila izuzetno fizički zahtevna.

"Da, stvarno jeste. Ovo jeste nivo Evrokupa, ali igrači Arisa su zaista fizički dominantni, i bekovi i centri. Sudije su dozvolile da se igra malo čvršće, pa čak i prljavije, tako da je utakmica bila veoma fizički zahtevna".

Kako teče saradnja sa Sašom Obradovićem?

"Super, stvarno. Za sada uživam i osećam da napredujem. Imam još mnogo prostora za napredak, a mislim da imamo sjajnu ekipu i da će mi sve ovo na kraju mnogo značiti. Naravno, tu je i rad sa Sašom. On je sjajan trener i mislim da sve to može samo da mi koristi".

Imaš pored sebe igrače poput Kenija Loftona, Devontea Kejkoka drugih kvalitetnih saigrača, pa sigurno možeš mnogo da napreduješ i kroz svakodnevne treninge.

"Sigurno. Kada svakog dana treniraš sa takvim igračima, normalno je da napreduješ. Naravno, napreduje se i kroz utakmice, ali mislim da se mnogo toga dobija i kroz svakodnevne treninge, kojih ipak ima više nego utakmica. Mislim da smo zaista sastavili sjajnu ekipu sa velikim ambicijama i stvarno sam zadovoljan".

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Imali ste i podršku svojih navijača.

"Jesmo. Žao mi je što ne igramo utakmice kod kuće, nego u Beogradu, jer stvarno mislim da bi atmosfera kod nas bila sjajna. Ipak, želeo bih da zahvalim navijačima koji su došli i prešli veliki put da bi nas podržali. Stvarno su uživali, navijali i mislim da su nam dali dodatni vetar u leđa".

Malopre smo razgovarali sa Lorenzom Braunom. Rekao nam je da imaš sjajan smisao za humor i da mu se to dopada, posebno zato što je za saradnju beka i centra važno da se dobro razumeju.

"Lorenzo je stvarno sjajan igrač. O njegovim kvalitetima ne treba mnogo pričati. Došao je nešto kasnije, ali se dobro uklopio. Mislim da i mi treba da mu pomognemo da se što bolje uklopi, jer poseduje veliki kvalitet koji treba da iskoristi i da uhvati pravi ritam sa nama. Mada, već je uhvatio ritam i korak sa ekipom. Uz sve to, on je sjajan momak. U početku nije baš prihvatao naše šale, ali sada je već počeo i sam da se šali. Postao je otvoreniji za komunikaciju".

Možda u početku nije razumeo vaš humor?

"Pa, moguće je i to, da", završava Miletić sa osmehom.