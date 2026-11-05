Miletić: Ako me Srbija pozove, tu sam; sa Obradovićem napredujem, imamo tim za velike stvari
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 12:00
"Braun je sjajan igrač, sada je počeo i da se šali", kaže srpski centar
Prvih mesec i kusur dana za Dušana Miletića u Hapoelu iz Jerusalima može se podvesti kao period adaptacije na uslove koje su možda i najpribližnije evroligaškim, u jednoj organizaciji koja igra Evrokup. Odigrao je svih šest utakmica i u svakoj bio starter, a sa prosekom od 8,8 poena je među pet najefikasnijih igrača u timu, iako prosečno na terenu provodi nešto manje od 15 minuta.
Miletić je posle utakmice rekao da uživa u radu sa Sašom Obradovićem i novim saigračima, kao i da je utakmica protiv Arisa (84:73) u "Hali sportova Ranko Žeravica" bila pravi test fizičkih kapaciteta oba tima.
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Pre nego što smo ušli u detalje susreta sa timom iz Soluna, dotakli smo se reprezentacije, pošto je novembar mesec novih utakmica kvalifikacija za Mundobasket. Zato smo pitali Miletića da li je u kontaktu sa reprezentacijom i postoji li mogućnost da bude na spisku Dušana Alimpijevića?
"Generalno jesam u kontaktu, ali šta će biti, stvarno ne znam. Još nisam dobio poziv, ali jesam u kontaktu sa selektorom. Naravno da bih voleo da budem deo reprezentacije, kao i uvek. Ako poziv stigne, odazvaću se, kao što sam se uvek odazivao. Videćemo", poručio je Miletić.
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Da se vratimo na duel sa Arisom... Teška i naporna utakmica, do pobede ste došli uz mnogo muke. Meč je trajao čak dva sata i 15 minuta. Kakvi su tvoji utisci?
"Jeste, stvarno važna utakmica za nas, pre svega zbog samopouzdanja i nastavka takmičenja. Igrali smo protiv veoma dobrog protivnika, sigurno jednog od favorita za osvajanje Evrokupa. Mislim da smo odigrali dobro, bili veoma čvrsti fizički i ispoštovali sve što smo se dogovorili. Verujem da je pobeda rezultat svega toga".
Šta je bio ključ pobede? Imali ste dosta ofanzivnih skokova, ali niste uspevali sve to da materijalizujete. Ipak, Šejk Milton i Kenet Lofton su svojim individualnim kvalitetom uspevali da pronađu rešenja.
"Značio je taj individualni kvalitet koji imamo, ali i to što smo mnogo išli na skok. To nam je donelo dosta toga u prvom poluvremenu, nešto manje u drugom. Igrali smo i dobru odbranu, a imali smo i nekoliko dobrih odluka u napadu, pa je protok lopte bio bolji. Mislim da su to neke od stvari koje su napravile razliku".
Utakmica je bila izuzetno fizički zahtevna.
"Da, stvarno jeste. Ovo jeste nivo Evrokupa, ali igrači Arisa su zaista fizički dominantni, i bekovi i centri. Sudije su dozvolile da se igra malo čvršće, pa čak i prljavije, tako da je utakmica bila veoma fizički zahtevna".
Kako teče saradnja sa Sašom Obradovićem?
"Super, stvarno. Za sada uživam i osećam da napredujem. Imam još mnogo prostora za napredak, a mislim da imamo sjajnu ekipu i da će mi sve ovo na kraju mnogo značiti. Naravno, tu je i rad sa Sašom. On je sjajan trener i mislim da sve to može samo da mi koristi".
Imaš pored sebe igrače poput Kenija Loftona, Devontea Kejkoka drugih kvalitetnih saigrača, pa sigurno možeš mnogo da napreduješ i kroz svakodnevne treninge.
"Sigurno. Kada svakog dana treniraš sa takvim igračima, normalno je da napreduješ. Naravno, napreduje se i kroz utakmice, ali mislim da se mnogo toga dobija i kroz svakodnevne treninge, kojih ipak ima više nego utakmica. Mislim da smo zaista sastavili sjajnu ekipu sa velikim ambicijama i stvarno sam zadovoljan".
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Imali ste i podršku svojih navijača.
"Jesmo. Žao mi je što ne igramo utakmice kod kuće, nego u Beogradu, jer stvarno mislim da bi atmosfera kod nas bila sjajna. Ipak, želeo bih da zahvalim navijačima koji su došli i prešli veliki put da bi nas podržali. Stvarno su uživali, navijali i mislim da su nam dali dodatni vetar u leđa".
Malopre smo razgovarali sa Lorenzom Braunom. Rekao nam je da imaš sjajan smisao za humor i da mu se to dopada, posebno zato što je za saradnju beka i centra važno da se dobro razumeju.
"Lorenzo je stvarno sjajan igrač. O njegovim kvalitetima ne treba mnogo pričati. Došao je nešto kasnije, ali se dobro uklopio. Mislim da i mi treba da mu pomognemo da se što bolje uklopi, jer poseduje veliki kvalitet koji treba da iskoristi i da uhvati pravi ritam sa nama. Mada, već je uhvatio ritam i korak sa ekipom. Uz sve to, on je sjajan momak. U početku nije baš prihvatao naše šale, ali sada je već počeo i sam da se šali. Postao je otvoreniji za komunikaciju".
Možda u početku nije razumeo vaš humor?
"Pa, moguće je i to, da", završava Miletić sa osmehom.