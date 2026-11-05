Odjeci košmarne noći u Lansu: Ovo nije fudbalski rezultat; da se saberemo i poštujemo Ligu šampiona

Budućnost je, ipak, trenutno u magli. Danas se još s nevericom premotava film sinoćnjeg stradanja. "Poraz može da bude sa 1:2, 1:3, 1:4, ali 1:9 - to nije fudbalski rezultat. To je toliko drastična razlika da nam u Lansu duguju objašnjenje. I to odmah, pre nego što počnemo da ih kritikujemo i analiziramo koliko su očajni bili" , izjavio je odmah po završetku utakmice francuski novinar Danijel Riolo .

Zajedno sa njim u emisiji bio je doskorašnji štoper francuske reprezentacije, Lila, Barselone, Liona i Lečea, Samjuel Umtiti.

"Komo je bio tehnički veoma dobar, ali pre svega je imao bolji stav i pristup utakmici. Na primer, kod jednog centaršuta Nika Paza odbrana je procenila da će lopta izaći van terena i prestala da igra. Ali to se nije dogodilo, Komovi igrači su stigli do lopte i postigli gol. Možete da izgubite neke duele, da imate loš dan, ali taj stav da odustanete jer očekujete da će protivnik sam od sebe izgubiti posed, to je neprihvatljivo. U Ligi šampiona se takav pristup skupo plaća. Razlika između Lansa i Koma u ovom meču bila je kao razlika između noći i dana, a to ne bi smelo da se dozvoli", jasan je svetski šampion iz 2018.

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Nije bilo lako Janiku Kuzaku da priča pred novinarima posle utakmice.

"Neću davati nikakve velike izjave niti se baviti analizom. Rezutlat je veoma ubedljiv i potpuno sam slomljen. Jedina reč koja mi pada na pamet i osećaj koji imam je - poniženje. Moramo ozbiljno da porazgovaramo među nama i povratimo ponos za nedeljnu utakmicu (protiv Olimpik Marselja). Svi imamo samopoštovanje, imamo ponos i zato mislim da moramo da budemo u stanju da pogledamo jedni druge u oči i kažemo šta nije bilo u redu. Uveren sam da ćemo uspeti to da uradimo kako bismo se već od naredne utakmice vratili na pravi put".

Centralni vezni fudbaler Lansa, Mikael Kuzans, bio je nešto oštriji od svog trenera.

"Bez teksta sam. Ekipa mora da se sabere, moramo bolje. Igramo u Ligi šampiona i moramo da poštujemo to takmičenje. Ovaj put nismo bili na visini zadatka, nismo bili dovoljno dobri i žao nam je zbog naših navijača. Kao sportista i profesionalac uvek je teško kada izgubiš, bilo malom ili velikom razlikom. Ovo nije poraz, ovo nam je lekcija i moramo da izvučemo pouku. Videćemo ubrzo kakav karakter poseduje ova ekipa. Verujem da smo sposobni za reakciju. U životu sam doživljavao i mnogo gore stvari i znam da ovo iskustvo mora da nam posluži kao lekcija, moramo da naučimo nešto iz ovog poraza, a postoji samo jedan put da to uradimo: naporan rad i da svako preispita samog sebe", rekao je nekadašnji igrač Bajerna.