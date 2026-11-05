Dobra prilika da Hajduk ostane maksimalan i posle 3. kola Lige konferencije
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 12:52
Splićani gostuju u Linkoln Red Impsima u Gibraltaru (četvrtak, 18.45)
Da li nas očekuje nova epizoda onog klasičnog evropskog Hajduka iz Splita, koji decenijama već pozitivno iznenađuje u mečevima na kojima je autsajder, a istovremeno doživljava blamaže protiv klubova koji su daleko manji? Posle prva dva kola hrvatski predstavnik u Ligi konferencije ima maksimalnih šest bodova, pošto je savladao Ajaks (2:1) i Tun (1:0), a realno je da ovog četvrtka od 18.45 časova dođe i do treće pobede, jer gostuje Linkoln Red Impsima u Gibraltaru.
Hajduk bi eventualnim trijumfom praktično osigurao plasman u nokaut fazu već na pola takmičenja, a uz to bi zadržao realnu šansu da bude među osam najboljih i da se tako direktno plasira u osminu finala. S obzirom na to da je u odličnoj formi (na poslednjih šest mečeva ima pet pobeda i jedan remi), veliki je favorit.
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Međutim, to je ponekad situacija u kojoj se Splićani i ne snalaze baš najbolje...
Gostovanja Hajduku često predstavljaju ogroman problem. Do ove jeseni i pobede nad Žalgirisom u Litvaniji čak je imao niz od 11 uzastopnih evropskih gostovanja na kojima nije pobedio. Bilo je tu poraza od Pafosa (0:4), Tobola (1:4) i Dinama iz Tirane (1:3), remija sa HB Torshavnom (0:0) i Zirom (1:1)... Još navijače peku i eliminacije od Gzira Junajteda sa Malte i gruzijskog Dila Gorija.
18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)
Što se tiče Gibraltaraca, oni su sada već postali standardni učesnici Lige konferencije. U poslednjih pet sezona triput smo ih gledali u tom takmičenju.
Prošle godine Linkoln je sakupio sedam bodova u ligaškoj fazi, samo zbog lošije gol-razlike je ostao bez prolaza u nokaut fazu, a tada je bio neporažen kod kuće. Savladao je Leh i Sigmu (sa po 2:1), dok je sa Rijekom odigrao 1:1.
Upravo taj meč sa Riječanima treba da bude referentna tačka za Hajduk i dovoljno upozorenje izabranicima Gonzala Garsije da ne shvate olako put na jug Pirinejskog poluostrva.
Linkoln je u poslednjih nekoliko sezona više puta igrao protiv klubova sa prostora bivše Jugoslavije. Uspeo je da savlada makedonski Škupi (2:0) pred svojim navijačima, ali je zato dvaput izgubio od Crvene zvezde (0:1 i 1:5), a jednom od Zrinjskog u Mostaru (0:5).
“Istorija nas uči da su u poslednje vreme klubovi ovde teško pobeđivali. Prošle sezone ih niko nije savladao u Ligi konferencije. Imamo naš način igre, mentalitet koji želimo da imamo uvek. Naravno da postoje neki sitni detalji za određenog protivnika. Najvažniji smo mi, svi žele najbolje, guraju jedan drugog u pozitivnom smislu”, kazao je Garsija pred ovaj susret.
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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)
18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)
18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)
18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)
18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)
18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)
21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)
21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)
21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)
21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)
21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)
21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)
21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)
***Kvote su podložne promenama