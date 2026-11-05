Dobra prilika da Hajduk ostane maksimalan i posle 3. kola Lige konferencije

Međutim, to je ponekad situacija u kojoj se Splićani i ne snalaze baš najbolje...

Gostovanja Hajduku često predstavljaju ogroman problem. Do ove jeseni i pobede nad Žalgirisom u Litvaniji čak je imao niz od 11 uzastopnih evropskih gostovanja na kojima nije pobedio. Bilo je tu poraza od Pafosa (0:4), Tobola (1:4) i Dinama iz Tirane (1:3), remija sa HB Torshavnom (0:0) i Zirom (1:1)... Još navijače peku i eliminacije od Gzira Junajteda sa Malte i gruzijskog Dila Gorija.

18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)

Što se tiče Gibraltaraca, oni su sada već postali standardni učesnici Lige konferencije. U poslednjih pet sezona triput smo ih gledali u tom takmičenju.

Prošle godine Linkoln je sakupio sedam bodova u ligaškoj fazi, samo zbog lošije gol-razlike je ostao bez prolaza u nokaut fazu, a tada je bio neporažen kod kuće. Savladao je Leh i Sigmu (sa po 2:1), dok je sa Rijekom odigrao 1:1.

Upravo taj meč sa Riječanima treba da bude referentna tačka za Hajduk i dovoljno upozorenje izabranicima Gonzala Garsije da ne shvate olako put na jug Pirinejskog poluostrva.

Linkoln je u poslednjih nekoliko sezona više puta igrao protiv klubova sa prostora bivše Jugoslavije. Uspeo je da savlada makedonski Škupi (2:0) pred svojim navijačima, ali je zato dvaput izgubio od Crvene zvezde (0:1 i 1:5), a jednom od Zrinjskog u Mostaru (0:5).

“Istorija nas uči da su u poslednje vreme klubovi ovde teško pobeđivali. Prošle sezone ih niko nije savladao u Ligi konferencije. Imamo naš način igre, mentalitet koji želimo da imamo uvek. Naravno da postoje neki sitni detalji za određenog protivnika. Najvažniji smo mi, svi žele najbolje, guraju jedan drugog u pozitivnom smislu”, kazao je Garsija pred ovaj susret.

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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO

Četvrtak

18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)

18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)

18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX

18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)

18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)

18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)

18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)

18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)

21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX

21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)

21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)

21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)

21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)

21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)

21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)

21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)

***Kvote su podložne promenama