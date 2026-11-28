Alimpijević zadržao Avramovića i Smailagića: Devet od deset evroligaških pojačanja u timu
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 20:08
Potpuna rekonstrukcija tima za Italiju
Nije dugo trajalo iščekivanje srpske košarkaške javnosti, selektor Dušan Alimpijević odredio je konačni sastav za duel protiv Italije, u nedelju od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.
Kako se i očekivalo, Alimpijević je napravio potpuni remont ekipe koja je nastupala u Klaipedi i u sastavu je čak deset novih imena. Ipak, nisu svih deset evroligaških pojačanja, koja su se stavila na raspolaganje posle klupskih obaveza, u protokolu za duel sa Azurima.
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19.00: (1,15) Srbija (20,0) Italija (6,00)
Naime, odlučeno je da Arijan Lakić ne bude u sastavu, a uz devetoricu evroligaških asova tu je i Uroš Plavšić, centar Kluža. Iz tima koji je poražen od Litvanije (78:97) ostali su samo Aleksa Avramović i Alen Smailagić.
To znači da će Srbiju u nedelju uveče predstavljati još Nemanja Dangubić, Filip Petrušev, Vanja Marinković, povratnik Vladimir Lučić, koji će takođe biti i kapiten naše selekcije, zatim Ognjen Dobrić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković i Dejan Davidovac.
Srbija i Italija trenutno su izjednačeni na tabeli sa skoro 6-3 i pobeda u čuvenoj beogradskoj dvorani dala bi veliki podsticaj ka plasmanu na Mundobasket. Naši momci poslednje dve utakmice kvalifikacija igraju na gostovanju Islandu 26. februara i zatim protiv Litvanije prvog dana marta. Azuri u istim danima dočekuju prvo Bosnu i Hercegovinu, pa idu na noge Turskoj koja je već obezbedila plasman na Svetski kup.
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Iz naše grupe dalje idu još dve selekcije, a najveće šanse imaju Srbija (6-3) i Italija (6-3), kao i Litvanija sa pobedom manje. Island je na četiri, a Bosna i Hercegovina na tri pobede.