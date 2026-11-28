Nije dugo trajalo iščekivanje srpske košarkaške javnosti, selektor Dušan Alimpijević odredio je konačni sastav za duel protiv Italije, u nedelju od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

Kako se i očekivalo, Alimpijević je napravio potpuni remont ekipe koja je nastupala u Klaipedi i u sastavu je čak deset novih imena. Ipak, nisu svih deset evroligaških pojačanja, koja su se stavila na raspolaganje posle klupskih obaveza, u protokolu za duel sa Azurima.