Šampionski doček za četvrtfinale; Haland u Oslo sleteo s rakunom koji drži praznu flašu fiskija

Ali verovatno ništa nije ostavilo toliki utisak kao izlazak apsolutnog heroja nacije, Erlinga Halanda iz aviona. Jer Haland se pred kamerama pojavio sa torbom u jednoj ruci i – punjenim rakunom u drugoj. U šapama je držao – bocu viskija. Praznu.

Mediji su naravno odmah saznali da je ovaj neobičan souvenir kupljen u “Wild Billi's Western” prodavnici u Dalasu u koju je Haland ušao s namerom da kupi kaubojski šešir. Umesto toga, izašao je sa 650 evra vrednim rakunom. Odmah da kažemo: ne vredi da pokušavate, čim je ova Halandova fotografija ugledala svetlost dana svi su “viski rakuni” rasprodati. A, ako odete na sajt pomenute prodavnice prvo što ćete sada ugledati je slika Halanda sa šeširom, u kaubojskim čizmama, i majici na kojoj piše: “Možete svi da mi poljubite Dalas”. Ona košta negde oko 30e vra.

Podsetimo, Norveška je na Svetskom prvenstvu igrala prvi put još od 1998, u grupi je savladala Senegal i Irak, zatim eliminisala Obalu Slonovače, pa i veliki Brazil, da bi u četvrtfinalu stala pred Engleskom i to tek u produžetku.

Haland je bio najefikasniji igrač ekipe sa sedam golova na pet utakmica.

(©Reuters)

(©Reuters)