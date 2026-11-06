Santos duguje 200.000.000 evra, Nejmarov tata ulazi da gasi požar

Funkcija izvršnog direktora Santosa upražnjena je od maja 2025. godine kad je Pedro Martins napustio klub. Pored važne fotelje u klubu, Nejmarov otac će biti i predsednik Instituta "Meninos da Vila", organizacije koja će brinuti o karijerama igrača iz omladinske škole.

Nejmarov otac je od dolaska sina u klub imao uticaja na neke stvari, iako nije bio deo uprave kluba i to kroz kompaniju "NR Sports". On je, na primer, bio zadužen za sklapanje partnerstava za unapređenje infrastrukture na stadionu "Vila Belmiro", poput renoviranja svlačionica i farbanja tribina.

"NR Sports" takođe zauzima jedan deo stadiona na tribinama. Nedavno je Santos ustupio šest mesta na svojim dresovima kompaniji "NR Sports" u zamenu za isplatu FIFA zabrane u iznosu od 12 miliona brazilskih reala (1.950.000 evra). Taj dug je nastao prilikom transfera veziste Žana Lukasa iz Monaka.

Nejmar stariji posredovao je u radovima na novoj infrastrukturi za mlađe kategorije u okviru trening centra Santosa. Investicija je procenjena na 8 miliona reala (1.320.000 evra), a tata nekadašnjeg igrača Barselone je učestvovao u pronalaženju firme koja bi pristala da završi taj posao. Sad je došao red da se pozabavi daleko ozbiljnijim problemom.