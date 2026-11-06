Santos duguje 200.000.000 evra, Nejmarov tata ulazi da gasi požar
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 21:16
Otac nekadašnjeg fudbalera Barselone i Pari Sen Žermena imenovan za izvršnog direktora kluba sa Vile Belmiro
Nije dobra situacija u Santosu. Rezultati na terenu uopšte nisu loši (deveti na tabeli Brazileiraa), međutim, dugovi su ogromna omča oko vrata kluba sa stadiona "Vila Belmiro". Prema informacijama iz Brazila, klub je samo u prvih šest meseci ove godine zabeležio deficit koji je za 62 odsto premašio predviđeni budžet, a prema izveštaju iz septembra ove godine dug iznosi astronomskih 200.000.000 evra.
Nejmar se vratio da pomogne, tu je i Filipe Kutinjo, ali velika igračka imena ne mogu da reše finansijsku krizu, zato je na mesto izvršog direktora postavljen - Nejmar Da Silva Santos, to jest - Nejmarov otac. Očekuje se da na toj poziciji ostane, za početak, do kraja godine, a ukoliko predsednik Marselo Tešeira produži mandat na mestu predsednika Nejmar senior će ostati duže.
Izabrane vesti
Funkcija izvršnog direktora Santosa upražnjena je od maja 2025. godine kad je Pedro Martins napustio klub. Pored važne fotelje u klubu, Nejmarov otac će biti i predsednik Instituta "Meninos da Vila", organizacije koja će brinuti o karijerama igrača iz omladinske škole.
Nejmarov otac je od dolaska sina u klub imao uticaja na neke stvari, iako nije bio deo uprave kluba i to kroz kompaniju "NR Sports". On je, na primer, bio zadužen za sklapanje partnerstava za unapređenje infrastrukture na stadionu "Vila Belmiro", poput renoviranja svlačionica i farbanja tribina.
"NR Sports" takođe zauzima jedan deo stadiona na tribinama. Nedavno je Santos ustupio šest mesta na svojim dresovima kompaniji "NR Sports" u zamenu za isplatu FIFA zabrane u iznosu od 12 miliona brazilskih reala (1.950.000 evra). Taj dug je nastao prilikom transfera veziste Žana Lukasa iz Monaka.
Nejmar stariji posredovao je u radovima na novoj infrastrukturi za mlađe kategorije u okviru trening centra Santosa. Investicija je procenjena na 8 miliona reala (1.320.000 evra), a tata nekadašnjeg igrača Barselone je učestvovao u pronalaženju firme koja bi pristala da završi taj posao. Sad je došao red da se pozabavi daleko ozbiljnijim problemom.