Brže nego ikad! Relax Večitih protiv Olimpijakosa i Makabija

Ko je igrao na pobede Crvene zvezde protiv Olimpijakosa i Partizan Mozzart Beta protiv Makabija, ne mora više da čeka! Furiozni beogradski rivali stigli su do 16 poena prednosti već u prvom poluvremenu, pa su zahvaljujući benefitu Mozzart Relax njihovi parovi na tiketima dobitni.

Partizan je već posle pet i po minuta stigao do 23:7, trećom uzastopnom trojkom Itana Tompsona, dok je Crvena zvezda u Pireju u finišu druge četvrtine povela sa 38:22, a potom na veliki odmor otišla sa još dva poena u košu rivala.