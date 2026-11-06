Brže nego ikad! Relax Večitih protiv Olimpijakosa i Makabija
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Vreme čitanja: 1min | pet. 06.11.26. | 21:08
Furiozna Crvena zvezda u Pireju i Partizan Mozzart Bet u Areni
Ko je igrao na pobede Crvene zvezde protiv Olimpijakosa i Partizan Mozzart Beta protiv Makabija, ne mora više da čeka! Furiozni beogradski rivali stigli su do 16 poena prednosti već u prvom poluvremenu, pa su zahvaljujući benefitu Mozzart Relax njihovi parovi na tiketima dobitni.
Partizan je već posle pet i po minuta stigao do 23:7, trećom uzastopnom trojkom Itana Tompsona, dok je Crvena zvezda u Pireju u finišu druge četvrtine povela sa 38:22, a potom na veliki odmor otišla sa još dva poena u košu rivala.
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Deluje da beogradski rivali sigurnim korakom idu ka pobedama, ali ko je to stavio na tiket u Mozzartu, svakako ne mora više da čeka.
Crvena zvezda je trenutno šesta na tabeli Evrolige sa šest pobeda i tri poraza, dok je Partizan Mozzart Bet na 11. mestu sa četiri pobede i pet poraza.
Tok utakmice Olimpijakos - Crvena zvezda možete naći OVDE, a za Partizan Mozzart Bet - Makabi OVDE.
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