Saša Ilić: Dejan Stanković veliki trener i veliki prijatelj

Tako i trener crno-belih i te kako razume da je njegov prijatelj bio pod velikim pritiskom minulih dana, što je rezultiralo „pucanjem“ tokom drugog poluvremena revanša sa Hapoelom iz Ber Ševe, posle čega je isključen, ne baš pohvalno gestikulirao ka navijačima na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“, a onda otišao u tunel i neslavno završio drugi mandat na Marakani.

Dok crveno-beli imaju niz problema posle neuspešne misije plasmana u Ligu šampiona, a crno-beli se bore da obezbede mesto u Ligi konferencije, Saša Ilić je našao način da podrži prijatelja u teškim trenucima.

„Nemam šta da komentarišem Dejana Stankovića. Veliki je moj prijatelj i veliki trener. Ima moju punu podršku za sve što je uradio. Trenerski život je takav da te jedan dan hvale, drugi kude. Sve što se dešavalo u utorak ne menja moje mišljenje o Dejanu Stankoviću“, precizirao je Saša Ilić tokom konferencije za medije, uoči revanša sa Tobolom.

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