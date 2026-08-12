Tri dana, tri pojačanja: U Vilerban stigao i Nejt Sestina

Tri dana, tri nova pojačanja. Da li to znači da se osipanje Asvela konačno završilo i da je sada došlo vreme da se ekipa iz Vilerbana ponovo popunjava? Nakon što je ozvaničeno da će Peti Mils i Džoel Bolomboj naredne sezone nositi dres francuskog tima, stigla je potvrda da je novi igrač tima iz Vilerbana Nejt Sestina.

Sestina stiže nakon sezone provedene u Olimpiji iz Milana, a sa francuskim klubom potpisao je jednogodišnji ugovor. Prirodno je krilni centar, ali može da pokrije obe pozicije u reketu. U Asvelu se nadaju da će ekipi doneti košarkašku inteligenciju, preciznost u šutu sa distance i veliku požrtvovanost na terenu.