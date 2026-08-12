Tri dana, tri pojačanja: U Vilerban stigao i Nejt Sestina
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 16:07
Krilni centar potpisao je jednogodišnji ugovor sa Asvelom
Tri dana, tri nova pojačanja. Da li to znači da se osipanje Asvela konačno završilo i da je sada došlo vreme da se ekipa iz Vilerbana ponovo popunjava? Nakon što je ozvaničeno da će Peti Mils i Džoel Bolomboj naredne sezone nositi dres francuskog tima, stigla je potvrda da je novi igrač tima iz Vilerbana Nejt Sestina.
Sestina stiže nakon sezone provedene u Olimpiji iz Milana, a sa francuskim klubom potpisao je jednogodišnji ugovor. Prirodno je krilni centar, ali može da pokrije obe pozicije u reketu. U Asvelu se nadaju da će ekipi doneti košarkašku inteligenciju, preciznost u šutu sa distance i veliku požrtvovanost na terenu.
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Prethodnu sezonu u dresu tima iz grada mode obeležile su pre svega povrede. Sestina je uspeo da odigra samo deset utakmica u Evroligi, na kojima je prosečno beležio 3,1 poen i 0,8 skokova za osam minuta na parketu. Nakon povratka iz teške povrede nije bio registrovan ni za utakmice italijanskog prvenstva.
U Vilerban sada dolazi u potrazi za kontinuitetom koji mu je nedostajao prethodne sezone, a prostora za igru svakako bi trebalo da ima. Pred sam početak priprema roster Asvela još uvek je daleko od kompletiranog, pa Sestina u ovom trenutku nema preveliku konkurenciju na svojoj poziciji. Uz finansijske probleme sa kojima se klub suočava, ostaje i pitanje kakvu će ekipu tim iz Vilerbana uopšte uspeti da sastave do početka sezone.
A sve je na početku izgledalo potpuno drugačije. Najavljivan je izuzetno ambiciozan projekat i ekipa koja bi mogla da se umeša u borbu sa samim vrhom Evrolige, ali od toga na kraju nije ostalo mnogo. „Bombe“ koje su najavljivane brzo su deaktivirane, pa su brojna velika imena umesto Vilerbana krenula drugim putem. Silven Fransisko pojačao je Panatinaikos, Danijel Tajs otišao je u Makabi, Armoni Bruks obukao je dres Valensije, dok je poslednji u nizu bio Nik Vajler-Beb, koji karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi.