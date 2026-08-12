Bajern predstavio NBA pojačanje: Evroliga kao odskočna daska za povratak
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 16:04
Maržon Bošamp naredne sezone nosiće dres bavarskog kluba
Nekako u drugom planu deluje ekipa Bajerna u ovom prelaznom roku, najviše zbog toga što ne može da se pohvali dovođenjem nekog velikog imena. Ipak, tako je pomalo ispod radara stigla vest da je Mardžon Bošamp novi košarkaš bavarskog kluba, sa kojim je potpisao ugovor za narednu sezonu.
Bošampa u Bajernu vide kao veliko pojačanje na krilnoj poziciji, pogotovo ako se uzme u obzir njegovo NBA iskustvo. U najjačoj ligi na svetu je tokom prethodne četiri godine odigrao 155 utakmica i prosečno beležio 4,4 poena, 1,9 skokova i 0,6 asistencija.
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Iako se seli u Evropu, ne krije da i dalje sebe vidi kao NBA igrača, ali dolazak u Bajern smatra novim korakom u svojoj karijeri.
„Neću da krijem da sebe vidim kao NBA igrača, ali ovaj korak ka Evropi sada je deo mog puta i veoma sam uzbuđen što ću igrati za trenera Antona (Gavela) i Bajern. Želim da napredujem kao igrač i postanem bolji košarkaš. Želim da pokažem svoj talenat i svakog dana učim kako se igra košarka u Evropi. Brzo učim i to ću pokazati na svakom treningu“, poručio je Bošamp.
Tako će za momka iz Vašingtona ovo biti prvo iskustvo izvan rodne zemlje, a teško da postoji bolja prilika za početak evropskog puta od Evrolige. Prethodnu sezonu proveo je u Filadelfiji, ali je zabeležio samo 14 nastupa, pa je bilo za očekivati da bi ona mogla da mu bude i poslednja u NBA ligi.
Iako nije bio standardan u prvom timu, utakmica i minuta mu nije nedostajalo. Nastupao je za razvojni tim Filadelfije, gde je postizao 23,8 poena, 5,3 skoka i četiri asistencije po utakmici.
Za Bošampa je ovog leta postojalo dosta interesovanja iz Evrope, ali se nijedan klub nije konkretno dovodio u vezu sa njegovim potpisom. Ipak, čini se da je Amerikanac želeo da sačeka do poslednjeg trenutka i vidi da li će dobiti još jednu priliku u NBA ligi, a kada do nje nije došlo, odluka je pala na Bajern i Evroligu.
(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)
Jedini nemački predstavnik u Evroligi do sada je prilično promenio sastav u odnosu na prethodnu sezonu, koju je završio na 13. mestu sa 17 pobeda. Pored Bošampa, ekipu su pojačali Ostin Vajli, Dvejn Vašington, Johanes Timan, Tobijas Jensen i Majls Noris.
Sa druge strane, dres Bavaraca naredne sezone neće nositi Dejvid Mekormak, Elijas Haris, Venjen Gabrijel, Stefan Jović, Ksavijer Rejtan Mejs, Leon Kracer, Ajzeja Majk i Nenad Dimitrijević.