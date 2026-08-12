Bajern predstavio NBA pojačanje: Evroliga kao odskočna daska za povratak

Tako će za momka iz Vašingtona ovo biti prvo iskustvo izvan rodne zemlje, a teško da postoji bolja prilika za početak evropskog puta od Evrolige. Prethodnu sezonu proveo je u Filadelfiji, ali je zabeležio samo 14 nastupa, pa je bilo za očekivati da bi ona mogla da mu bude i poslednja u NBA ligi.

Iako se seli u Evropu, ne krije da i dalje sebe vidi kao NBA igrača, ali dolazak u Bajern smatra novim korakom u svojoj karijeri. „Neću da krijem da sebe vidim kao NBA igrača, ali ovaj korak ka Evropi sada je deo mog puta i veoma sam uzbuđen što ću igrati za trenera Antona (Gavela) i Bajern. Želim da napredujem kao igrač i postanem bolji košarkaš. Želim da pokažem svoj talenat i svakog dana učim kako se igra košarka u Evropi. Brzo učim i to ću pokazati na svakom treningu “, poručio je Bošamp .

Iako nije bio standardan u prvom timu, utakmica i minuta mu nije nedostajalo. Nastupao je za razvojni tim Filadelfije, gde je postizao 23,8 poena, 5,3 skoka i četiri asistencije po utakmici.

Za Bošampa je ovog leta postojalo dosta interesovanja iz Evrope, ali se nijedan klub nije konkretno dovodio u vezu sa njegovim potpisom. Ipak, čini se da je Amerikanac želeo da sačeka do poslednjeg trenutka i vidi da li će dobiti još jednu priliku u NBA ligi, a kada do nje nije došlo, odluka je pala na Bajern i Evroligu.

(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)

Jedini nemački predstavnik u Evroligi do sada je prilično promenio sastav u odnosu na prethodnu sezonu, koju je završio na 13. mestu sa 17 pobeda. Pored Bošampa, ekipu su pojačali Ostin Vajli, Dvejn Vašington, Johanes Timan, Tobijas Jensen i Majls Noris.

Sa druge strane, dres Bavaraca naredne sezone neće nositi Dejvid Mekormak, Elijas Haris, Venjen Gabrijel, Stefan Jović, Ksavijer Rejtan Mejs, Leon Kracer, Ajzeja Majk i Nenad Dimitrijević.