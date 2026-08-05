Saša Ilić: Završavamo Babu, možda zaigra već protiv Tobola

Tema koja najviše interesuje Grobare jeste kad će doći novi fudbaleri, koje Ilić priželjkuje sedmicama. Deluje da bi prvog mogao da dobije već do kraja radnog dana, jer u 18 časova ističe rok za registraciju fudbalera za dvomeč sa Tobolom i na spisku bi trebalo da se nađe Idrisu Baba , koji stiže iz Almerije. „Pre konferencije sam pričao sa Radosavom Petrovićem, ono što mogu da kažem je da je skoro sve završeno sa Babom i klub će se potruditi da papirologiju okonča kako bi centralni vezni konkurisao za sastav i sutra. Što se tiče preostale dvojice, Nikole Čumića i Igora Miladinovića, čuo sam da su razgovori u toku, a koliko su daleko i blizu, pojma nemam. Bolje da pitate sportskog direktora.“

Učinak u prvenstvu, gde Parni valjak ima samo četiri boda od potencijalnih devet, kao i dve pobede nad UNA Štrasenom koje nikog nisu oduševile, pre su razlog za brigu nego za zadovoljstvo, ali... Kako to ide u sportu, svaki novi meč je nova prilika da se utisak popravi. „ Posle poraza od IMT-a raspoloženje i samopouzdanje nisu na nivou kako smo mislili. Očekujem maksimalnu podršku sa tribina, znam da će navijači doći u velikom broju, mladim momcima je potrebno da to osete. Nadam se da ćemo u povoljnom ambijentu odigrati dobar meč i pobediti. Ovim momcima je potrebno samopouzdanje i ono raste ako utakmice dobijaju. Bio sam zadovoljan kako su istrčali u nedelju veče, dali su maksimum iako su 75 minuta igrali sa igračem manje. Probali su sve, izjednačili, vršili inicijativu. Jeste nova utakmica, ali se u Partizanu umor ne priznaje. Mladi su momci, biće fizički na dobrom nivou.“

Na Topčiderskom brdu se nadaju da su baš to igrači koji prave razliku.

„Svaki trener na svetu, ne samo ja, želi fudbalere koji će doneti ekstra kvalitet ekipi. Nisam ni prvi ni poslednji koji tako razmišlja. Ako pričamo o ovoj trojici sa kojima je Partizan razgovarao, sigurno će pojačati konkurenciju i doneti ekstra kvalitet koji nam je neophodan, prvenstveno na polju iskustva. Baba ima 30 godina, sedam, osam godina igra špansku ligu, bio je standardan i odigrao je četiri pripreme utakmice za Almeriju. Sa Mladenovićem sam minimalno sarađivao u Čukaričkom i znam koliko je kvalitetan, dok je Čumić pravio razliku u Radničkom iz Niša i Vojvodini, što ga je preporučilo za Rusiju. Čumić ima problem jer nije igrao previše prethodne sezone, ali tu smo da ih sve uklopimo u celinu i da nam donesu kvalitet“.

Ostaje pitanje i to glomazno, kako će se rešiti problematika na poziciji levog beka, te da li će i kad stići novi štoper.

„Sve stvari koje su se dešavale u prelaznom roku su usko povezane sa finansijskom situacijom. Pričali smo sa sportskim direktorom da nam je potreban i određen broj odbrambenih igrača da bi sve izgledalo bolje. Imamo mladu ekipu sa ozbiljnim talentom, ali nam je potrebno i nekoliko iskusnih, sposobnih da balansiraju. Nije se desilo da oni dosad dođu, ne znam kako će biti u budućnosti, a klub će probati da nešto uradi po tom pitanju. Dosad smo prodali Vanju Dragojevića i nije pre toga bilo mogućnosti da se priča o tome. Partizanov put je bio kristalno jasan od pre godinu, godinu i po. Da bi se finansijska situacija dovela u normalno stanje onda... Ako ste očekivali da deca ne prave greške, onda ste i sami pogrešili“, dodao je Saša Ilić.