Turci opet jurišaju: Benfika odbila 40.000.000 za Pavlidisa, dokle će moći da odoleva?

E sad, tu se izveštaji iz Portugalije i Turske rastaju. Jer A Bola tvrdi da je i u ovoj ponudi Fenera ukupna cena mogla da ode na celih 50.000.000 evra sa sve bonusima. Turski transfer ekspert Jagiz Sabunčoglu pak uverava da lisabonski Orlovi samo žele da se podignu cenu. I da će popustiti ako dobiju nešto iznad 50.000.000, s tim da bi na Lužu želeli veći garantovani, fiksni deo.

Sabunčoglu čak ide dotle da tvrdi da zna po koga će Benfika krenuti ako takva ponuda i stigne. Namerila se navodno da Sent Etjenovog Lukasa Stasena, koji je prošle sezone dao 11 golova i namestio još osam u francuskog drugoj ligi.

Pavlidis (27) malo je jača garancija golova, Benfika ga je na leto 2024. dovela iz AZ Alkmara za 18.000.000 evra, on je odigrao 112 utakmica, dao 64 gola, asistirao za još 18.