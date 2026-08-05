Turci opet jurišaju: Benfika odbila 40.000.000 za Pavlidisa, dokle će moći da odoleva?
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 11:01
Štiti je izlazna klauzula od 100.000.000 evra doduše
Fudbalsko castvo Turske u ozbiljnom naletu. I ne planira da stane, pa tako ovog jutra nova senzacionalna vest nam dolazi iz Lisabona – Benfika je odbila ponudu Fenerbahčea od okruglo 40.000.000 evra za napadača Vangelisa Pavlidisa!
Razlog je taj što trener Marko Silva grčkog reprezentativca vidi kao nezamenljivog u narednoj sezoni, a klub je navodno sportski rezultat stavio iznad finansijske dobiti. I može mu se, jer ga štiti izlazna klauzula u visini od 100.000.000 evra.
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E sad, tu se izveštaji iz Portugalije i Turske rastaju. Jer A Bola tvrdi da je i u ovoj ponudi Fenera ukupna cena mogla da ode na celih 50.000.000 evra sa sve bonusima. Turski transfer ekspert Jagiz Sabunčoglu pak uverava da lisabonski Orlovi samo žele da se podignu cenu. I da će popustiti ako dobiju nešto iznad 50.000.000, s tim da bi na Lužu želeli veći garantovani, fiksni deo.
Sabunčoglu čak ide dotle da tvrdi da zna po koga će Benfika krenuti ako takva ponuda i stigne. Namerila se navodno da Sent Etjenovog Lukasa Stasena, koji je prošle sezone dao 11 golova i namestio još osam u francuskog drugoj ligi.
Pavlidis (27) malo je jača garancija golova, Benfika ga je na leto 2024. dovela iz AZ Alkmara za 18.000.000 evra, on je odigrao 112 utakmica, dao 64 gola, asistirao za još 18.
No, Turke je, bar ovog leta, teško ignorisati. Bešiktaš je već Benfiki uzeo Orkuna Kokdžua za 30.000.000 evra, a od Arsenala kupio Leandra Trosara, jednog od najzaslužnijih igrača što se titula Premijer lige vratila na Emirejts. Pride je iz Bajerna doveo i golmana Aleksandra Nibela. Ukupno je za pojačanja izdvojio 66.950.000 evra.
Fener je pak uspeo da u svoje jato privoli Mejsona Grinvuda za koga je Olimpiku iz Marselja platio 39.000.000, a pride je u Tursku primamio, između ostalih, i Nejtana Akea, Vedata Murićija i Sidika Šeifa. Sve skupa je ovog leta potrošio 81.170.000 evra.
Šampionski Galatasaraj je bio tih, mada se njemu i moglo kad u sastavu već ima asove poput Viktora Osimena, Leroja Sanea, Ilkaja Gundogana, Davinsona Sančeza, Lukasa Toreire ili Marija Lemine.
Ali zato je Trabzon sve šokirao kada se saznalo da će učiniti Mohameda Salaha najplaćenijim igračem Evrope s neto platom od 17.000.000 evra po sezoni, a dobiće on i mnogo više. Na sve to na obali Crnog mora su kao slobodnog igrača doveli i Ruslana Malinovskog i još neke manje poznate igrače za 42.000.000 evra.